Se presentó la madre del chico asesinado en San Pablo

A las pocas horas de que su pareja fuera condenada a 10 años de prisión en un juicio abreviado, la madre del adolescente asesinado en San Pablo finalmente se presentó ante el fiscal Diego López Bustos. Se le informó oficialmente de que se la acusará de abandono de persona agravado.

El sábado 30 de enero, G.A, de 15 años (su nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales) fue encontrado gravemente herido en una plaza del barrio El Portal, de San Pablo. Fue trasladado al hospital Padilla, donde falleció en la siesta del día siguiente.

Maira Alejandra Marbella, al ser entrevistada, señaló que su hijo había ingresado al domicilio y comenzó a discutir con ella. Cuando empezó a insultarla, intervino su pareja, Víctor Ezquiel “Keki” Gálvez. El adolescente, según el testimonio de la mujer, tomó un cuchillo con intención de agredirlos. Informó además que se produjo un forcejeo y, después de que el menor se lesionara sus dedos, se clavó el cuchillo y salió corriendo de la vivienda.

Pero esa versión fue desmentida por un video que registró una cámara de seguridad de la zona que fue descubierto por el personal de Homicidios al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib.

En esas imágenes se ve que “Keki” Gálvez sale corriendo de su casa tras los pasos del adolescente. Detrás de él aparece su pareja. También se puede observar que luego de alcanzarlo lo lesiona con un arma blanca y, por último, lo patea cuando está tirado en el suelo. Además, quedó al descubierto que la mujer, en vez de ayudar a su hijo, regresó a la casa con su concubino. Antes se había quedado observando al adolescente tirado en el piso, pero después de unos segundos se retiró.

El fiscal López Bustos, a través de su auxiliar Fernando Isa, había anunciado que acusaría de abandono de persona agravado (porque por su inacción el adolescente murió, por ser menor y por ser su hijo). La mujer se presentó horas antes de que se ordenara su detención, ya que no había concurrido a la citación que le había realizado el personal de la fiscalía de Homicidios I.

La audiencia

Por otra parte, ayer se realizó la audiencia de juicio abreviado en contra de Gálvez. El juez Facundo Maggio leyó la acusación en contra del imputado de homicidio y todas las pruebas que existían en su contra. Entre otros detalles, se conoció que el acusado le aplicó una puñalada que le lastimó el corazón y, pese a que fue intervenido quirúrgicamente, su organismo no resistió.

También enumeró los testimonios que habían recogido los investigadores. Uno de ellos reveló que el acusado y el adolescente habrían robado un celular en el barrio y que ese podría haber sido el origen de la discusión que terminó con la muerte de G.A, que tenía severos problemas de adicción, al igual que el matador. Otro vecino dijo que él vio a Galvez agredir a la víctima en el suelo y se dio cuenta de lo que ocurría cuando lo escuchó gritar al adolescente.

El magistrado también informó que todas las partes habían acordado que condenarían a 10 años de prisión al acusado. Luego consultó a López y Bustos y al defensor oficial Guillermo González si estaban de acuerdo con el acuerdo arribado y dijeron que sí. No sucedió lo mismo con el padre biológico del menor. “No me parece bien, me dijeron que le darían entre ocho y 10 años y ahora me salen con esto que me parece poco”, dijo. El juez la respondió: “esa es la pena que se fijó y usted aceptó, según consta en el expediente”.

Luego le dio la palabra a Gálvez, que se declaró culpable. “Estoy arrepentido por lo que hice”, señaló. El juez entonces rubricó el convenio y, a nueve días que se registrara el hecho, el autor recibió la pena y será trasladado en los próximos días al penal de Villa Urquiza.