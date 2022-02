Un famoso humorista fue víctima del cuento del tío

Roberto Moldavsky es uno de los comediantes más apreciados entre el público. Usualmente, ofrece momentos de diversión y entretenimiento en sus presentaciones y en el contenido que comparte en sus redes sociales. Aunque, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores con un preocupante posteo.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram contó que fue víctima de la modalidad de estafa popularmente conocida como “el cuento del tío”.

“El cuento del tío parte 10000000”, escribió en el posteo e inició el relato en el que describe cómo fue el desagradable momento que dejó consternada a su familia.

Según indicó, la persona que lo contactó intentó camuflar su comportamiento delictivo tras una supuesta comunicación oficial del Ministerio de Salud en la que le solicitaba algunos datos para concretar su cita para inmunizarse contra el coronavirus.

"Quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra", inició el descargo.

A pesar de que esta situación se advierte a diario en casos de llamadas sospechosas, el modus operandis de quienes lo llevan a cabo suele parecer muy real y las víctimas no logran observar las diferencias. Acto seguido, el humorista lamenta ante sus más de 270.0000 seguidores haber entregado información de sus cuentas personales.

“Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo. Le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. Estaba a entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió", siguió en el clip.

Moldavsky explicó que rápidamente manipularon su cuenta de correo electrónico. Indicó: "Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail. Bueno, por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo".

Una vez que recibió ayuda y pudo controlar la situación, realizó el posteo para alertar a sus fans. "Me puso mal por lo boludo que me sentí, pero además me puso mal por lo dependiente que estoy de mi teléfono, por lo loco, por todo lo que tengo ahí", contó.

Finalmente, cerró el video publicando el número de teléfono de quien lo había intentado estafar. “es cuento para que estén atentos, atentas por si alguno lo recibe. Yo no dormí en toda la noche por esto. Me dan ganas de anotar todo en un cuaderno y no cargar más datos”, cerró.