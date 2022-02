Esteban Bullrich despejó rumores sobre su estado de salud

Después de muchos rumores sobre su estado de salud, el ex senador Esteban Bullrich se mostró junto a su mujer en una foto que compartió en las redes sociales.

“A pesar de los rumores Dios no ha terminado su obra conmigo #lavidaeshoy”, publicó en su cuenta de Instagram el dirigente de Juntos por el Cambio el sábado por la tarde. En la foto está acompañado por María Eugenia Sequeiros.

El ex senador, y ex ministro de Educación durante el Gobierno de Mauricio Macri, fue diagnosticado con ELA en abril del año pasado. Esta enfermedad neurodegenerativa progresiva afecta los músculos y los pacientes pierdan independencia en su movilidad y en las capacidades para hablar, respirar y alimentarse. No existe un tratamiento médico capaz de revertir el daño que causa la enfermedad, recordó Lanacion.com.