Cartas de lectores II: El ejemplo de esteban bullrich

La carta de renuncia de Esteban Bullrich a su cargo de senador es impecable. Su motivación, la imposibilidad de honrar el mandato, como corresponde a todo caballero de ley. Fulgurante ejemplo que, mal que les pese, achata la figura de tantos colegas que, sabiéndose inútiles, poco les importa el porqué y el para qué están usufructuando honores inmerecidos en un sitial tildado de “Honorable”. Su auténtica hombría de bien le hizo reconocer que su cruel enfermedad le privó de las facultades físicas psíquicas y mentales que dominaba al asumir y optó por la honradez y entereza de retirarse del campo de batalla, sumido en impotencia y llanto. No sin antes dejar estampado el Grito de Ibatín ante sus pares: “Ustedes que pueden, háganlo: luchen por la Patria, no por ustedes. Dejen de pelear entre sí y lograrán legislar con sabiduría. Negocien, den sentido a sus propuestas. Respetan la opinión del adversario, sin odios ni rencor... Y mucho más. Arenga desesperada de un argentino de raza pura, que debiera ser copiada y distribuida en las escuelas del país, como consejos para trazar una vida digna y honrosa. No de medias tintas . Eso es para los pobres de espíritu. Por último, corresponde pensar: Si otros países pudieron elevarse, ¿Por qué nosotros seguimos en el barro?

Darío Albornoz

