"Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso", afirmó Carrió

La líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa "Lilita" Carrió, se refirió al acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y consideró que debe discutirse en el Congreso.

"Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso. Es posible que no se produzcan grandes mejoras en la economía luego de acordar, pero estaríamos evitando males mayores como el aislamiento internacional y la parálisis productiva", afirmó Carrió

Según consignó Clarín, la ex diputada realizó estas declaraciones durante un plenario de su espacio político y destacó la importancia de resguardar las instituciones.

"Se deben honrar las deudas porque es lo que corresponde. No acordar sería la bancarrota. Sabemos que este gobierno no tiene política económica, pero tenemos que apoyar la intención de alcanzar un arreglo por la deuda", agregó.

Por otra parte, Carrió habló sobre Alberto Fernández y aseguró que es un presidente "débil". "Por eso hay que cuidar y sostener la continuidad de la república democrática. Debemos cumplir con los mandatos constitucionales. La teoría de que 'cuanto peor, mejor', solo le sirve a unos pocos oportunistas y castiga a los sectores medios y bajos", sostuvo.

Interna de Juntos por el Cambio

La ex candidata presidencial expresó además su preocupación por internas dentro de la coalición opositora. "Me preocupa que haya diez candidatos a presidente y que ninguno quiera pagar costos. La vida está hecha para pagar costos, no podemos ser especuladores", manifestó.

"La CC tiene que tener las posiciones firmes e históricas que exige el momento. Las posiciones firmes van a conducir a los otros. Hay que dejar que decanten los procesos de fragmentación, tenemos que mantenernos unidos. En marzo voy a recorrer el país para darle fortaleza al partido", finalizó Carrió.