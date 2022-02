La canasta escolar: se estima un gasto de entre $ 5.000 y $ 10.000 en útiles

Padres y alumnos se preparan para el regreso a la presencialidad luego de dos años de trabajo virtual. Mientras, las librerías inauguran el pico de ventas en la temporada 2022. Estiman que podría tratarse del inicio de “la nueva normalidad”.

El nuevo año lectivo promete una presencialidad híbrida o completa, lo que requiere que los estudiantes cuenten con un equipo escolar tal como solía suceder en los tiempos previos a la pandemia de coronavirus.

El miércoles la Secretaría de Comercio Interior de la Nación anunció la renovada lista de productos incluidos en el programa Vuelta al cole con +Precios Cuidados. Allí se establecen valores de referencia para la canasta escolar básica de este año (ver nota aparte). Sin embargo, las librerías aún se encuentran a la expectativa. Este es el caso de Copitec, donde Rafael Barrenechea aclaró la cuestión: “salió la publicación del Gobierno pero todavía no está activa, no se sabe qué montos se van a respetar, qué productos, si habrá marcas especificas o no, así que por lo pronto no tenemos nada”.

Al parecer, en el inicio de esta temporada abunda la incertidumbre. Fue difícil para la librería determinar cuáles son los “productos escolares básicos” que más se venden, porque -según compartió-, antes todas las escuelas usaban los mismos materiales, mientras que ahora cada institución comparte su lista especifica de útiles.

Además, actualmente se vive un clima de adaptación a la pospandemia que también influye en la educación. Hubo útiles escolares que se compraron con anticipación en 2020 y aún no fueron usados: mochilas, cartucheras, repuestos de hojas, carpetas. Muchos de esos productos este año serán utilizados por primera vez, lo que significa que no existirá la necesidad de conseguir unos nuevos.

Las novedades de la temporada corresponden a tendencias ya instauradas y a otras que resurgieron con mayor fuerza en esta oportunidad. “Sigue muy activo el tono pastel, se fueron agregando elementos nuevos”, dijo el encargado de la librería y agregó: “hay algo que está creciendo, se trata de toda la movida ecológica. A fines del año pasado hubo muchas ventas siguiendo esta línea y estamos viendo que pasará este año nuevamente”. Esto último se relaciona a la enorme difusión y concientización de los medios y las redes sociales sobre el cuidado del medioambiente.

Además, informó que los precios de los elementos escolares varían, ya que se trata de productos hechos por distintas fábricas, tanto nacionales e internacionales. Sin embargo, a nivel provincial se registró un aumento estimativo del 30% en útiles escolares con respecto al año 2021.

LA GACETA realizó un análisis de precios mínimos y máximos con los que pudo establecer una lista de útiles escolares básicos para que los estudiantes inicien el año lectivo. Finalmente, se concluyó que la cifra final oscila entre $ 4.567 y $ 10.839.

Por su parte, los comercios especializados en la venta de mochilas declaran que, en promedio, se está gastando $ 6.000 en mochilas escolares.

Con ruedas, sin ruedas, con motivos, colores lisos, neutros. En esta temporada son furor las mochilas inspiradas en personajes de dibujos animados que tanto atraen a los más chicos.

Para nenas predominan: LOL, Frozen y estampados de unicornios. Para varón, son Sonic y Spider Man quienes se llevan todas las ventas. (Producción periodística: Bárbara Nieva).

Precios cuidados: el programa “Vuelta al cole”

Con una oferta que abarca 25 categorías y más de 160 productos, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación anunció la lista de productos incluidos en el programa “Vuelta al cole con +Precios Cuidados”, que tiene como objetivo “proteger los ingresos de las familias argentinas”. No obstante, en librerías tucumanas afirman que el programa todavía no se activó por falta de pautas.

Librería

Los precios varían de acuerdo con las marcas. Estos estimativos son de mínima y de máxima

Mochila: $ 1.700 - $ 4.800

Cartucheras: $ 105 - $ 1.200

Cuaderno tapa dura x50 hojas: $ 204 - $ 400

Cuaderno tapa flexible x24 hojas: $ 55 - $ 255

Cuaderno tapa flexible x48 hojas: $ 75

Repuesto de dibujo: $ 60

Repuesto de dibujo a color: $ 70 - $ 100

Plancha de rótulos x240: $ 405

Sobres de papel glasé: $ 13

Tijera: $ 160 - $ 360

Sacapuntas: $ 25 - $ 140

Goma de borrar: $ 22 - $ 94

Regla cristal: $ 26 - $ 31

Plasticola 100 gr: $ 87 - $ 113

Resaltadores y felpones: $ 53 - $ 200

Lápiz negro: $ 19 - $ 57

Caja de crayones x12: $ 189 - $ 277

Caja de lápices de colores x12: $ 599 - $ 1.093

Caja de marcadores de colores x10: $ 484 - $ 661

Caja de temperas x12: $ 187 - $ 329

Papel para forrar con diseño: $ 29 - $ 98

Plástico transparente: $ 46 - $ 78



Totales en promedio:

$ 4.567 - $ 10.839

Mochilas

Los precios varían de acuerdo con las marcas. Estos estimativos son de mínima y de máxima

$1.300 a $1.500; jardín (pequeñas)

$2.600 a $13.000: con ruedas

$3.000 a $5.000: sin ruedas

$6.000: es el promedio que se está gastando