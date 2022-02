El Gobierno avanza con Sinopharm

El presidente, Alberto Fernández, ya se encuentra en Beijing, la capital de China, su segunda escala de la gira internacional que emprendió el martes a la noche y que lo llevó en primer lugar a Rusia. La jornada de hoy será crucial porque el mandatario argentino se reunirá con su par Xi Jinping.

En su primer día en el gigante asiático, Fernández participó de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, que se desarrolló en el estadio Nido de Pájaro de la capital china. Esta se trata de la edición XXIV del certamen que, como de costumbre, se desarrolla cada cuatro años y que cuenta con una delegación argentina de seis integrantes.

Como parte de su agenda oficial, el jefe de Estado mantuvo también un encuentro virtual con directivos del laboratorio chino Sinopharm, fabricante de una de las vacunas contra el coronavirus. Según precisó la asesora presidencial Cecilia Nicolini, uno de los objetivos de la delegación es lograr la autorización para avanzar con la fabricación de esa vacuna en la Argentina. “Tuvimos una reunión con el presidente de Sinopharm, una de las vacunas con las que contamos en la Argentina y también seguimos trabajando en la posibilidad de transferencia de tecnología y poder fabricar la vacuna en el país”, manifestó la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.

Inversiones para el NOA

En el marco de la visita a China, la empresa minera Zijin Mining Group Co Ltd anunció que invertirá U$S 380 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio. La planta se emplazará en el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, y producirá 20.000 toneladas de carbonato de litio por año, con la idea de ampliar al doble su producción en el mediano plazo, explicó el Ministerio de Producción de la nacional.

La inversión se dio a conocer luego de una reunión que mantuvieron funcionarios argentinos con directivos de las empresas Zijin, Liex y Neolithium. “Para el proyecto Tres Quebradas está previsto que la planta empiece la construcción este mismo año y que entre en producción a finales de 2023”, expresó el organismo.