Coronavirus: Tucumán tiene la tasa de mortalidad más baja del país

Los casos positivos de Covid-19 en la provincia han marcado un leve descenso, sin embargo el número de muertes se mantiene estable hace semanas. Ocho de cada 10 fallecidos no están vacunados o no presentan el esquema completo.

Según información de la Sala de Situación Nacional difundida por la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, en los últimos 14 días de enero, Tucumán fue la provincia con la tasa de mortalidad más baja del país: por cada millón de habitantes hubo ocho muertos.

A nivel nacional el promedio diario de casos confirmados fue de 48.835 y el promedio diario de fallecidos fue de 119 por día. Estos números demuestran que los casos positivos diarios se redujeron en un 32% respecto del promedio de casos de la semana epidemiológica anterior; mientras que el porcentaje de fallecidos diarios aumentó un 15% respecto del informe anterior.

El texto detalla, además, que del total de casos confirmados acumulados en el país desde que comenzó la pandemia, el 25,8% corresponde al año 2020, el 61,9% al 2021 y el 12,3% al 2022, es decir el mayor número de contagios se produjo el año pasado, alcanzando las 4.343 muertes durante el pico de la semana del 31 de mayo al 5 de junio.

Durante ese año se observó una disminución de letalidad en la mayoría de los grupos de edad. Sin embargo, los grupos de 30 a 49 años presentaron un leve aumento. De los fallecidos, el 42% corresponden al 2020 y el 58% al 2021.

En cuanto a la calificación de los contagios según sexo y edad, la distribución en el año 2021 y 2022 se mantiene sostenida en el tiempo, el 49% es masculino y 51% femenino, y se observa mayor cantidad de casos positivos en las poblaciones adultas, siendo menor la del grupo de 0 a 19 años.

En todos los rangos etarios se presentan mayores tasas de mortalidad en el segundo pico de la pandemia, siendo el incremento más pronunciado en los grupos comprendidos entre los 30 y 69 años de edad.

En las últimas semanas epidemiológicas se observa un aumento en la tasa de mortalidad en los grupos mayores de 30 años, siendo mayor el incremento en los grupos mayores de 50 años.

Datos locales

En Tucumán, en los últimos 14 días de enero, por cada un millón de habitantes fallecieron ocho. Es decir, presenta la tasa de mortalidad por cantidad de habitantes más baja del país, siendo Santa Cruz la provincia con mayor tasa. En su mayoría, los fallecidos eran personas mayores de 50 años con comorbilidades y con esquema de vacunación incompleto.

En este sentido, el jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla, Gustavo Costilla Campero, dijo a LA GACETA que el número de muertes que se están reportando actualmente corresponden a las personas infectadas de hace dos o tres semanas atrás. “Tenemos que reflejar los fallecidos con respecto a los datos de positivos de hace dos semanas y en ese tiempo estaba bastante alto el índice de contagios. Por eso se esperaba que, luego del gran aumento que hubo a nivel nacional, dos o tres semanas después tengamos un mayor número de fallecidos”, explicó. Y agregó que “generalmente son personas que estaban internadas o pacientes críticos. Estas personas han sido positivas, en promedio, dos semanas anteriores a estar internadas y que presentaron complicaciones”. Es decir, que para ver las proyecciones de los fallecidos de la baja de contagios de esta semana se deberá esperar dos semanas más.

El infectólogo, además, detalló que según los indicadores de la Sala de Situación “los contagios están bajando un porcentaje del casi 30% con respecto a las dos últimas semanas, esta situación de descenso se da en todas las regiones del país. Sin embargo, el aumento de fallecidos todavía va a persistir durante dos semanas más”. Y precisó que en la provincia, de cada 10 personas fallecidas 7-8 son personas no vacunadas o con el esquema primario incompleto: “las personas no vacunadas son la mayor proporción de fallecidos”, afirmó.

No obstante, aclaró que hay pacientes vacunados que también pueden presentar cuadros comprometidos, “hay que tener en cuenta que no todo vacunado ha obtenido una inmunidad completa. Por eso insistimos con el esquema completo, si decimos que la eficacia es del 90% significa que uno de cada 10 vacunados con dos dosis puede no alcanzar la inmunidad suficiente, por eso se recomienda una dosis de refuerzo para que aquellas personas que no hicieron buenos niveles de anticuerpos, lo hagan”.

Finalmente, Costilla aseguró que esta ola será más corta y que se estima que los casos positivos van a ir descendiendo de manera gradual en aproximadamente seis semanas. “A fines de marzo más o menos abril estaremos bajando porque esta ola empezó en la primera semana de diciembre. Fue la Ómicron la que le dio el impulso a los picos tan altos de contagios, ahora es muy probable que en las próximas seis semanas, si no aparecen nuevas novedades sobre todo de nuevas variantes, nosotros estaríamos bajando esta ola”. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de la vacunación ya que la idea es “entrar al otoño ya pasando la ola y con la mayoría de la población vacunada. En marzo todavía va a haber casos que vienen remanentes de las vacaciones” concluyó.

(Producción periodística: Graciela di Vico).

Otra vez, 300 muertes: en el país, más de 42.000 contagios

Argentina reportó 318 muertes y 42.437 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 122.152 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.515.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud detalló que hay 2.750 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 50,2% a nivel nacional.

Tucumán, en tanto, reportó 11 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas y confirmó 1.291 nuevos casos. El Ministerio de Salud de la Provincia indicó que se registraron contagios en Capital (536), Tafí Viejo (184), Cruz Alta (117), Yerba Buena (97), Chicligasta (68), Río Chico (61), Lules (44), Monteros (42), Leales (38), Burruyacu (23), Simoca (18), Famaillá (16), Alberdi (13), Tafí del Valle (12), Trancas (9), Graneros (7) y La Cocha (6).