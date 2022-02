El Tucu López decidió abandonar la obra de teatro Sex

El Tucu López es parte de "Sex viví tu experiencia" durante tres años y este 2022 volvió a estrenar el espectáculo en el Gorritti Art Center pero, sorpresivamente, se despidió poco después de debutar. El 6 de enero había vuelto la obra a Buenos Aires y el pasado domingo 30 Tucu López dio un paso al costado.

El conductor y locutor contó a La Nación las razones. “Antes que nada quiero aclarar que no hay nada raro y que está todo bien con José María Muscari (el director de Sex) y con Paola Luttini (la productora). Los adoro y hemos forjado una amistad más allá del laburo”, dijoel Tucu.

Descartó que unos supuestos celos de Sabrina Rojas lo llevaran a tomar esta decisión. "La Sabri me apoya siempre en todas mis decisiones. Afortunadamente tengo una compañera muy hermosa en todos los sentidos, y también en esto. Y cuando tengo una duda o cuando estoy enroscado con algo sé que puedo charlarlo con ella. Y a mí su opinión siempre me interesa un montón. Siempre me apoya", aclaró.

Y luego dijo que "el motivo de la salida de Sex es que necesito estar pila para mis programas de América"

Acotó que ama Sex profundamente. "La pasé espectacular y no me quería ir, para nada. Sin embargo fue una decisión mía y la tomé porque me parece que Sex necesita gente que pueda dar su energía al 100%, porque es un espectáculo que requiere de mucha atención y tiempo".

"Fue súper difícil tomar la decisión", concluyó.