Acusan por abandono a la madre del adolescente asesinado en barrio El Portal

El fiscal Ignacio López Bustos acusó a la madre del adolescente asesinado de abandono de persona agravado. Pero la mujer no aparece y al cierre de esta edición no se descartaba que solicitara a un juez que ordenara su detención, ya que no se la pudo ubicar para que se la notificara formalmente de que sería imputada. Mientras el investigador tomaba esa decisión, un juez le dictaba la prisión preventiva a Víctor “Keki” Gálvez, al considerarlo como autor material del crimen.

En la audiencia que se desarrolló ayer, se conocieron algunos detalles del caso y la confirmación que el Ministerio Público Fiscal formularía cargos en contra de la mujer. Hasta aquí se sabía que Gabriel Armella, según los testimonios de los vecinos, habría estado en el barrio consumiendo drogas (marihuana y otras sustancias). Fueron los mismos habitantes del barrio El Portal de esa localidad quienes alertaron que el joven se encontraba herido en la plaza del lugar. Fue trasladado al hospital Padilla, donde falleció el domingo a la siesta.

Persecución y ataque

El personal de Homicidios halló una cámara de seguridad que registró el hecho. En las imágenes se ve que Gálvez salió corriendo de su casa tras los pasos del adolescente. Por detrás suyo salió María Alejandra Armella, la pareja del imputado y madre de la víctima.

También se puede observar que luego de alcanzarlo, lo lesionó con un arma blanca y luego lo pateó cuando estaba tirado en el suelo. Además se ve a la mujer que, en vez de ayudar a su hijo, regresó a la casa con su concubino. Se quedó observando al adolescente tirado en el piso, pero después de unos segundos se retiró del lugar.

Por un celular robado

En la audiencia, el auxiliar fiscal Fernando Isa, actuando con las instrucciones de López Bustos, habló del posible móvil del crimen y de cómo fue el ataque. Según el testimonio de una persona, el acusado y la víctima discutieron porque se había desaparecido un celular que habrían robado ambos el viernes de una casa del barrio. “Se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de confirmar esa versión”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Isa también contó cómo fue el ataque que sufrió Armella. Según relató, “Keki” lo alcanzó y le aplicó una puñalada en el tórax (a la altura del esternón) que le rozó el corazón y, cuando estaba en el suelo, le habría provocado dos heridas más con un cuchillo sierrita y después comenzó a patearlo.

Tras las rejas

En la audiencia, que duró apenas 34 minutos, Isa solicitó que se le dictara la prisión preventiva por cuatro meses a Gálvez. Justificó su planteo porque corría riesgo de fugarse. “Hay dos razones que sostienen este pedido: en 2019 accedió a una probation por un delito contra la propiedad, pero el año pasado el expediente volvió a una sala conclusional porque no se había presentado cuando se lo citó en la oficina que debe controlar el cumplimiento de esa medida. Además, pese a tener conocimiento de que se lo estaba buscando, se mantuvo oculto hasta que fue detenido cuando se ocultaba bajo la tribuna del club San Pablo”, explicó.

Isa, antes de cerrar su argumentación, agregó: “estamos ante un caso que tiene una particularidad gravedad. La víctima es un adolescente de 15 años y se cometió con un alto nivel de violencia”.

El imputado, por recomendación de su abogado, no declaró por el momento. El defensor oficial Guillermo González no se opuso a ninguno de los pedidos que realizó el auxiliar fiscal, pero sí discrepó con el plazo de prisión preventiva. “Estimo que se puede terminar ante la investigación”, señaló. El juez Facundo Maggio terminó aceptando lo solicitado por Isa y Gálvez permanecerá al menos cuatro meses detenido o hasta que se defina su situación procesal.

Mientras se realizaba la audiencia en contra de su pareja, el fiscal López Bustos analizaba los pasos a seguir en contra de la madre de la víctima. Arbella, cuando declaró, dijo que el joven ingresó al domicilio donde ella se encontraba. A los pocos minutos ella comenzó a discutir con su hijo y este la insultó. Allí intervino Gálvez que lo amenazó con un cuchillo sierrita que había sacado de la cocina del domicilio. Agregó que allí se produjo una discusión y que la víctima se lesionó la mano en la pelea.

Relación compleja

La mujer y el procesado convivían en una casa de El Manantial. Supuestamente, por los problemas que existían entre “Keki” y Germán Armella, decidieron poner punto final a la convivencia, no así a la relación afectiva. Él regresó a la casa donde vivía con su madre y su hermana. Ella dejaba su domicilio para estar con él.

La víctima sabía perfectamente esta situación y por eso fue a buscarla a ese lugar. Los vecinos declararon que varias veces vieron a la madre y al hijo charlar en la plaza donde fue asesinado. Ese es un indicio de que el adolescente no era bien recibido en el hogar de la pareja de su progenitora.

María Alejandra Armella se encontraba con el acusado cuando fue detenido. Varios habitantes de San Pablo relataron que los vieron deambulando desde el sábado a la mañana. Al parecer, estuvieron en los domicilios de allegados hasta el lunes, día en que fueron arrestados.

La familia paterna del adolescente, que se encargó de realizar los trámites para recuperar su cuerpo, dijo que ella nunca se habría interesado por el estado de salud de su hijo. El padre biológico de la víctima estuvo en la audiencia, pero no dijo nada.

El desenlace

López Bustos no descartó que la mujer podría haber tenido esa conducta por haber actuado coaccionada por el acusado del homicidio. Sin embargo, al descartar esa posibilidad, decidió acusarla de abandono de persona. Como no se la pudo ubicar para que se la pueda notificar de que sería imputada, le correspondería la detención.

Ese antecedente se tendría en cuenta si se llega a solicitar que se le dicte la prisión preventiva,

Cuestiones legales: podría recibir una pena hasta de 15 años

La madre del joven asesinado por su pareja, según la imputación que pretende aplicarle el fiscal Ignacio López Bustos, podría recibir una condena de 5 a 15 años de prisión. María Alejandra Arbella está acusada de abandono de persona doblemente agravado porque por su acción derivó en la muerte de la víctima y por el vínculo. Se considera que una persona comete este delito cuando se coloca a otro/a, por cualquier medio, en situación de desamparo, de la que resulta un peligro para la vida o la salud. Se consideran agravantes si el fallecido es menor de edad, si por su acción termina en fallecimiento de la víctima y si son familiares. Por el monto de la pena, es muy probable que se le dicte la prisión preventiva en la audiencia y más aún si sigue sin presentarse, dos puntos que toman los magistrados para evaluar si hay peligro de fuga. Por otra parte, desde un primer momento se descartó que fuese acusada de encubrimiento. Legalmente no puede hacerlo ya que Arbella es pareja del sospechoso de haber cometido el crimen.