“Me dijeron que matarían a mi familia si no les daba la plata”, denunció el ex concejal Avignone

“La pasé muy mal. Fue un momento horrible porque imaginé lo peor”, contó José Luis Avignone, ex concejal capitalino y actual asesor del intendente Germán Alfaro, que fue víctima de un secuestro virtual el lunes a la madrugada.

Avignone se encontraba durmiendo en su casa de Barrio Norte cuando sonó el teléfono fijo de su vivienda. A pesar de que eran horas de la madrugada, atendió. “Siempre queda el teléfono enchufado por cualquier cosa. Atendí normal y del otro lado escucho a una voz idéntica a mi hija. ¡Realmente parecía ella!... después pensé ¿Cómo pude no darme cuenta de que no era?”, expresó.

“ ‘¡Papá, papá!’, me dijeron del otro lado. Preocupado le pregunté qué pasaba porque se la escuchaba sollozando. Me dijo que cuatro sujetos habían entrado a su casa y le estaban apuntando con armas. Uno de ellos supuestamente quería hablar conmigo. Me dijo que querían toda la plata que tenía en la casa, si no a mi hija, a mi yerno y dos nietos los cortaban en trozos”, agregó Avignone.

La llamada duró 15 minutos aproximadamente. Durante ese tiempo, Avignone les repitió a los supuestos secuestradores que no tenía más que $20.000. Ellos le pedían una suma de $200.000 y además joyas.

“Les dije que no tenía lo que me pedían, sólo dos anillos que uso desde chico. Son recuerdos de mi padre y de mi abuelo. Dinero en la casa tampoco tenía, la verdad no entendía nada pero al tratarse de mi hija les creí y me preocupé mucho. Fue horrible”, dijo.

Según contó, los delincuentes le dijeron que si él no les daba el dinero, ellos llamarían cada 20 minutos mandándole fotos de los ojos de su familia o los dedos de las manos.

Tras la llamada, Avignone llamó al 911 “para que manden patrullas a la casa de mi hija en Yerba Buena y saqué el auto. Me dio mucha bronca ver cómo, durante todo el camino, no había policías custodiando las calles. A metros de la casa de mi hija estaba la patrulla y fuimos hasta ahí. Ya no me importaba nada, quería saber cómo estaban ellos y qué estaba pasando”, relató.

El ex edil autorizó a la Policía a romper el portón de entrada mientras él gritaba a su hija y a su yerno para que salieran o al menos tuviera pistas de lo que ocurría. “Prendieron las luces y apareció mi hija sana y salva, sin entender qué hacía yo con la Policía en plena madrugada. Los agentes registraron toda la casa y a mí me agarró un ataque de nervios. Estuve muy mal a pesar de que mi hija intentó calmarme”, expresó.

El lunes a la tarde, Avignone realizó la denuncia en la Brigada Capital. “Quiero que esto sirva para que no le pase a nadie más. No le deseo a nadie lo que viví esa madrugada”, explicó.

“Es mentira que pusieron más policías. No hay ni uno por ningún lado. ¿Así quieren que la gente les crea? Realmente es un desastre. Cuando fui a la ex Brigada de Investigaciones a ver si me podían ayudar, no había nadie. Sólo había cucarachas, ratas y olor a cloaca. Todo lo que dicen es mentira. No hay quien te cuide en esta provincia”, concluyó.

Ibáñez alerta a la sociedad sobre estos hechos

“Nos vamos a hacer cargo de esta situación y ver la forma de revertir este tipo de hechos”, expresó el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, en referencia a lo ocurrido con el ex concejal José Luis Avignone. “Están surgiendo nuevos hechos similares y son complejos. Tenemos muchas cosas para encarar nuevamente”, dijo. “Es un delito bastante difícil y muchas veces depende de la persona que se comunica. Es complejo que un tipo se dedique a eso y te envuelva de tal manera. Hace más de una semana hicimos una comunicación a la sociedad para que estén alertas sobre estos hechos”, agregó. Según dijo, una unidad especializada continúa trabajando para evitar estos delitos. “Los delincuentes tienen su forma de trabajar, muchas veces utilizan chips truchos y la investigación queda trunca”, expresó.

Cómo actuar

- Tratar de comunicarse con la supuesta víctima.

- Si no lo consigue, llame a un allegado.

- Trate de conseguir información de los secuestradores sobre las víctimas para confirmar la versión.