Cartas de lectores II: Mario Ance

El día 28/1/2022 dejó de existir Don Mario Ernesto Ance, y con ello se acalló la voz de un gran conductor de radio. Yo, un amante del folclore, crecí escuchándolo todas las tardes cuando con una voz dulce y paternal nos decía buenas tardes en el 1.190 del dial AM, de su querida Radio Nacional, cuando de lunes a viernes comenzaba con las recordadas “Huellas de Nuestra Patria”. A los nueve años comencé a tocar guitarra con un profesor, pero con él aprendí a conocer la música folclórica, a sus intérpretes, a sus autores y, cuando no, el motivo por cual se compuso determinada letra. De su boca supe quiénes integraban los conjuntos de la época, la más gloriosa, los solistas y quiénes eran sus músicos, etc. Recuerdo que mi madre nos turnaba con mis hermanas para escuchar los programas favoritos, en mi caso a las 17, pegado al aparato, oído y mente se mezclaban con toda la riqueza y conocimiento que Don Mario trasmitía. Se fue en silencio, quien nos habló tanto, por las huellas que supo andar durante años.

Roberto Oscar Juárez

El Mollar - Bella Vista





