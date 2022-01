Ibai Llanos rechazó una oferta económica de River por su amor por Boca

Ibai Llanos se consagra como uno de los streamers favoritos del mundo debido a la cantidad de seguidores que acumula de habla hispana, en particular de Argentina, en su canal de Twitch. Esta vez, volvió a ser tendencia por haber revelado su fanatismo por Boca.

La escena tuvo lugar durante una de sus famosas transmisiones en directo con el jugador español Gerard Piqué, en la que se refirió a los acuerdos comerciales que mantiene con distintas marcas. Aunque sorprendió a todos al hacer una confesión.

“Yo ya rechacé dinero de River para hacer un evento y tú lo sabes perfectamente, por el tema de Boca. Esto la gente no lo sabrá. Muchos me dicen en Argentina que yo una vez puse algo en Twitter de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazar algo de dinero de River. Yo lo hice. Del Barcelona también”, contó el presentador.

Llanos, considerado por muchos como un influencer, posteó una foto luciendo la camiseta de Boca y aclaró que no tiene nada en contra del equipo rival. “No tengo nada en contra de River, de hecho es un equipo que me cae bien. Pero cuando decidí que me iba a hacer hincha de Boca y vi que la gente de Boca lo sentía tanto... Dije: ‘Joder, no quiero hacer nada con River’”, sostuvo.

En otro tramo de la conversación, el defensor del Barcelona recordó una anécdota similar: “Eso es lo que me gusta de ti. El presidente de River es mi amigo, es encantador. Tuvimos una charla y le tuve que decir: ‘Ibai es de Boca y no lo puede hacer’”.

Tiempo atrás, Ibai había comentado públicamente lo que le llamó la atención del equipo argentino. "Me gustó Boca porque lo vi un equipo muy de la gente de barrio, humilde. Y descubrí el cántico 'Boca mi buen amigo' y me transmite mucho: da igual lo que pase, siempre estaremos contigo. Y eso me gustó mucho", dijo.