¿Cómo es el procedimiento correcto para el autotest de covid?

Frente al espejo.- Cada kit cuenta con un cassette, un tubo con pico gotero, la solución de extracción y un hisopo estéril. El cassette posee tecnología lateral flow y utiliza anticuerpos comerciales unidos a nanopartículas de oro. El usuario debe reclinar la cabeza hacia atrás e insertar el hisopo en la fosa nasal, aproximadamente a 2,5 centímetros de profundidad. Se recomienda colocarse frente a un espejo para mejorar la precisión.

Lo mismo de los dos lados.- Luego deberá rotarlo cinco veces frotando las paredes internas de la cavidad. Este procedimiento debe repetirse del mismo modo en la otra fosa nasal y con el mismo hisopo.

Depositar la toma.- Una vez tomada la muestra, el usuario deberá rotar el hisopo haciendo presión contra la base y las paredes del tubo, para asegurar que se libere la mayor cantidad de muestra posible. Después, se debe esperar un minuto para retirar el hisopo. Una vez hecho eso, descartarlo de inmediato en una bolsa plástica y cerrarla con un nudo. Es fundamental cuidar que el hisopo no toque ninguna otra superficie para evitar la contaminación.

Esperar el resultado.- El siguiente paso es tapar el tubo con la tapa gotero. En este momento, la persona debe abrir el sobre de aluminio, asegurarse de apoyar el cassette en una superficie horizontal y plana donde no haya corrientes de aire fuertes y colocar cuatro gotas de la muestra.D esde que se coloca la muestra, se deben cronometrar 15 minutos y los resultados tienen que leerse a los 20 minutos siguientes.

Interpretación de los resultados.- El cassette posee dos líneas: C de control y T de test. Al finalizar la prueba, la línea C debe aparecer siempre con un color rojo o rosado. Si no figura, el test es inválido. Si está la línea C y la línea T no, el resultado es negativo. En caso contrario, que se encuentren ambas líneas, el resultado es positivo.

Falso negativo.- Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral que posee es relativamente baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.