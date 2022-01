Los autotest podrían llegar a las farmacias tucumanas en febrero

Si bien en los últimos días se dieron a conocer los requisitos y protocolos de aviso de los resultados de los autotesteos, aún se desconoce cuándo estarán disponibles para la venta al público, pero se estima que será para la primera semana de febrero.

Consultado por LA GACETA, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Rufo Emilio Alves, dijo que se encuentran esperando la llegada de los test, pero no hay a ciencia cierta una fecha confirmada. “Son todos trascendidos, no tenemos confirmación de llegada ni tampoco sabemos que cantidad van a llegar o si van a alcanzar para todos, hasta acá es todo nebuloso” apuntó.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de cinco test aptos para realizar de manera doméstica pertenecientes a los laboratorios multinacionales: Abbott, Roche, Vyam Group, el laboratorio rosarino Wiener Lab (la única compañía a nivel local que recibió luz verde de la Anmat para vender el autotest que fabrica en su planta de Santa Fe) e Inmunobio de Laboratorios Jayor.

Las farmacias que deseen comercializar los test de auto evaluación de detección del virus SARS-CoV-2 en sus sucursales deben anotarse en el registro que abrió la Confederación Farmacéutica Argentina (CFA) y desde allí les enviaran un dossier en el cual están plasmados todos los requisitos para la venta y carga de resultados. “No hay plazo de cierre de inscripción, se pueden inscribir permanentemente y en la medida que vayan llegando los test irán distribuyéndolos en las farmacias. Desde que se anotan, al cabo de dos semanas aproximadamente les llega”, comentó Alves.

El informe de resultados

El presidente del Colegio explica que “cuando una persona compre el test en la farmacia, se le tomarán los datos: nombre, DNI, domicilio, etc. Cada test tiene un código que estará asociado al DNI de la persona. A través de ese código tiene que informar al farmacéutico el resultado y desde la farmacia lo cargan al Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud. Se reportan tanto los positivos como los negativos, y si al cabo de un determinado plazo la persona no reporta el resultado, se lo carga como no informado y deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional”. Existe, además, la posibilidad de que el mismo usuario lo cargue a través del escaneo del código QR que trae el test. “Todo esto implica una responsabilidad adicional para los farmacéuticos. La persona es la que tiene que reportar, le transferimos la responsabilidad y el compromiso de avisar el resultado. Apelamos a que todos seamos conscientes y responsables”, resaltó Alves.

Y agregó que “es un trabajo de responsabilidad adicional que la farmacia adquiere al venderte el test, forma parte del trabajo profesional que hacemos. No es solamente venderlo, es informarlo y cooperar con el Sistema de Salud y con la población en general”.

Finalmente, Emilio Alves estimó que los autotest ingresarían a la provincia a comienzos de febrero. “Yo creo que hay que esperarlos para el 10 de febrero, no para ahora. Esta un poco lento todo”, señaló.

Por otro lado, el farmacéutico Cristian Gómez comentó a LA GACETA que previo a anotarse, las farmacias deben examinar cuestiones relacionadas a la logística “que ya no tienen que ver con la salud, pero infieren a la hora de inscribirse”. “Como empresas deben analizar el carácter redituable en la venta de test, hay cadenas de farmacias con cuatro sucursales, de las cuales solo una tiene la espalda económica y de recursos humanos para hacerlo. La empresa analiza qué le conviene”, apuntó.

Además, explicó que para hacer esa venta se necesita un mínimo de 15 minutos dependiendo si “el cliente es rápido, entiende, te quiere dar los datos o no los sabe, una venta de cinco minutos se hacen 20. Hay que tener personal especializado en el tema para que los otros sigan despachando gente. Ya estamos abarrotados de gente y con la venta de test será mucho más”, concluyó.