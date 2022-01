Distintas realidades para las tucumanas en la qualy del ITF W25

Luego de que se conociera a la campeona del prequaly, sigue la actividad en las canchas de Lawn Tennis Club. Con un total de 39 jugadoras argentinas comenzó la qualy (clasificación) para definir quiénes entrarán al cuadro principal. Allí donde esperan tenistas de todo el mundo para competir por la “SMT Cup”, torneo internacional femenino correspondiente al circuito de la ITF W25.

Ayer, desde las 9 y hasta las 20, alrededor de 51 jugadoras disputaron el inicio de la qualy. Si bien el cuadro tenía lugar para 64 tenistas, 13 no firmaron y por ende avanzaron las cabezas de serie, elegidas por el ranking.

La primera ronda tuvo como ganadoras a 21 jugadoras argentinas. La tucumana Mariana Santillán cayó ante la bonaerense Agostina Landa en dos sets por 6-2 y 6-1. Landa, de 20 años, también es personal trainner e instructora de musculación.

De esta manera, Santillán, que había recibido una wildcard (invitación especial) tras perder en la prequaly, quedó eliminada de la competencia.

La otra representante local, Mariana Zóttoli, ganó su partido ante la rosarina Valentina Urraco, en dos sets por 6-4 y 7-5. Ahora, la tucumana enfrentará a la estadounidense Taylor NG.

Hoy a las 9 se iniciará la segunda ronda, con un total 16 partidos. La clasificación finalizará mañana y sólo ocho jugadoras podrán pasar de ronda. Por el primer corte, se enfrentarán: Milagros Floris vs. Luisina Giovannini; Marina Bulbarella vs. Susan Doldan (Paraguay); Fernanda Labrana (Chile) vs. Lourdes Ayala; Taylor NG (EE.UU.) vs. Mariana Zóttoli.

Segundo corte: Emily Seibold (Alemania) vs. Merlina Sarno; Miriana Tona (Italia) vs. María Burstein; Linda Salvi (Italia) vs. Sofía Madrid Rocca; Sol Faga vs. Marina Cano (México).

Tercer corte: Serena Giubanni vs. Luciana Battler; Sofía Luini vs. Chiara Di Genova; Lara Díaz Zayas vs. Dolores Portela; Berta Bonardi vs. Zoi Spyrou (Grecia).

Cuarto y último corte: María Milagros Guerrero vs. Candela Bugnon; Agostina Landa vs. Brittany Collens (USA); Heydi Doldan (Paraguay) vs. Tiziana Rossini; Camila Keller vs. Delfina Glorioso.

Se preparan para el main draw

La argentina Paula Ormaechea llegó y se entrenó para disputar mañana, el cuadro principal. También hicieron lo propio Daniela Seguel, Carolina Alves y Ana Sofía Sánchez. Por otro lado, están en la provincia los coach Gastón Etlis y Marcelo “Negro” Gómez.