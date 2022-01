Un aumento de patentes y una huelga histórica

El 20 de enero de 1927 comenzó la histórica huelga de los “quinteros” en contra del aumento de las patentes para sus vehículos de carga, las recordadas jardineras, carros o chatas. El éxito de la medida fue rotundo en su primer día. Ningún agricultor acercó su producción a los mercados de la capital tucumana: el del Sud –donde hoy funciona la Municipalidad en 9 de Julio y Lavalle- y el del Norte –en la esquina de Maipú y Mendoza-.El conflicto se disparó porque el Concejo Deliberante aumentó un 60 % las patentes. La huelga fue anunciada por el gremio que agrupaba a los productores de verduras y frutas tres días antes. Con el paso de las jornadas se fueron adhiriendo otros gremios como el de los lecheros, los carreros y obreros de comercio.

La ordenanza fue aprobada hacia finales de 1926. Nuestro diario consideró que “era una situación delicada y agregaba dado que se recarga considerablemente los impuestos y patentes, hemos dicho desde el momento en que se gestaba este conflicto que desgraciadamente las clases laboriosas ignoraban en absoluto todo cuanto pasaba en la ciudad y que solo tenían conocimiento de las ordenanzas o decretos que perjudicaban sus intereses, cuando llegaba el momento de hacer efectivas esas sanciones”. Además se indicaba que se había dejado pasar el tiempo que determinaba la Ley Orgánica de las Municipalidades para que el intendente vete la medida y como el cuerpo legislativo municipal estaba de receso, el Ejecutivo no tenía facultades para derogar la medida o dejarla en suspenso. Pero se expresaba que la solución estaba en el campo político con una convocatoria de urgencia al Concejo para que estudie los reclamos. Ello no ocurrió y la huelga se concretó.

La medida determinaba que una chata que pagaba 50 pesos en 1926 en 1927 pagaba 120; un carrito de dos ruedas o a mano pasaba de 10 a 40, o una jardinera para verdura, pan, carbón y leña, de 25 a 40.

Jornada tranquila

“El primer día de huelga ha transcurrido en forma pacífica”, anunciaba LA GACETA. En la bajada se decía: “los propietarios de panaderías han resuelto la suspensión del reparto a domicilio por el término de cuarenta y ocho horas. El primer día de huelga ha dejado la plena sensación de que los gremios que la han decretado están animados de la más completa solidaridad. Pacíficamente, sin ninguna exteriorización de fuerza, sin proferirse gritos destemplados y más que todo sin ejercer actos de violencia”.

La producción se publicó en tapa, dejando en claro que la trascendencia de la noticia (en aquel entonces, la primera plana estaba dedicada a publicidad). “Ha habido un empecinamiento condenable en las autoridades municipales al no tratar de arbitrar las medidas del caso para evitar el conflicto y se aseguraba que los gremios han manifestado reiteradas veces estar animados del espíritu de conciliación que se necesitaba en la emergencia para llegar a una solución”. El intendente Tulio Peirano le comunicó a una comisión que “estaba muy ocupado y que no había arreglo posible”. Una respuesta que no hizo nada más que caldear los ánimos y poner en pie de guerra a más gremios.

En el segundo día se plegaron trabajadores de los mataderos, por lo que no hubo faena de animales y la ciudad se quedó sin carne. Nuestra crónica reconocía que ayer no se faenó y hoy se notará la falta de carne para consumo de los habitantes. Los propietarios de carruajes y los “chauffers” celebraron asambleas después de las cuales fue decretado el paro por tiempo indeterminado. Como vemos, el problema iba creciendo y desde la Municipalidad existe una incomprensión de la gravedad del momento.

Las ironías del destino llevaron a que en los pasillos del Mercado del Sud, al no haber verduras para vender, se instalaran ambulantes con juguetes. En esa jornada adhirieron a los reclamos los puesteros que dejaron de vender frutas y verduras. Crecían las quejas contra el fisco. Solamente se conseguía leche en las oficinas de la Granja Modelo.

Llueven las críticas

En el tercer día, las autoridades determinaron que se faenen animales y la carne sea distribuida en carros de basura, decisión muy criticada por todos los sectores. Hubo una reunión de conciliación donde cada sector se mantuvo irreductible. Además, el intendente tuvo un entredicho con un cronista de LA GACETA, a la que acusó de incitar a la huelga. No quiso hablar de la protesta, pero reconoció que derogar la medida significaría una caída en la recaudación de 600.000 pesos. También se plegaron productores y choferes de Lules.

En la cuarta jornada la novedad fue el pedido de convocatoria al Concejo Deliberante. En la ciudad no había ningún tipo de actividad y hasta en la Bolsa de Comercio se apoyaron los reclamos laborales. En este día los conductores de tranvías y trabajadores de Luz y Fuerza analizaban su adhesión a la protesta cosa que ocurrió al día siguiente. La sesión especial del Concejo no fue auspiciosa y se agravó la situación: se plegaron los comerciantes mayoristas y los minoristas.

El 25 de enero, tras seis días de huelga y con la efervescencia popular a punto de desbordar, el Concejo volvió a analizar los hechos y determinó derogar la polémica resolución. Todo se retrajo a los valores de 1926. “Ha triunfado la causa de los trabajadores” tituló nuestro diario al día siguiente. El gobernador Miguel Campero recomendó y pidió cordura a las autoridades municipales para resolver el entuerto.

El último día requirió un gran esfuerzo de nuestra redacción, que debió apostar cronistas en varios destinos como la Casa de Gobierno, el Concejo y los distintos gremios. Cada noticia que llegaba era trasladada a las pizarras frente a nuestra oficinas donde una multitud esperaba esa información. Y como correspondía a una noticia de este nivel, un minuto después de conocerse la derogación de la ordenanza nuestro diario lo anunció por medio de bombas de estruendo.

Había finalizado un conflicto histórico del que se cumplen 95 años.