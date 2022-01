Cartas de lectores IV: Tafí del Valle

El municipio de Tafí del Valle fue creado el 06/06/1976 por ley 4481 y está clasificado como de tercera categoría. En la Sección VII de la Constitución de Tucumán está contemplado el Régimen Municipal que debe cumplir. En los puntos 6 y 7 del Artículo 134 se indica que los municipios deben conservar y defender el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico y proteger el medio ambiente. Parece ser que el Intendente y el Concejo Deliberante no lo saben, ya que en el Valle de Tafí puede observarse: 1- manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. 2- Contaminación sonora y visual. 3- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del suelo y del aire. 4- Falta de gestión de los residuos cloacales. 5- Tránsito desordenado. 6- Sin planificación urbana y carencia de un ordenamiento territorial. 7- El patrimonio arqueológico está expuesto al pillaje y al vandalismo, lo mismo que la fauna y la flora. 8-) Degradación del paisaje y de los componentes culturales. Todos estos factores impactan negativamente en el ambiente del valle y no surgieron espontáneamente, son parte de un proceso de desatención e indiferencia que lleva años y ponen en evidencia la mala o nula gestión de quienes gobernaron y gobiernan el municipio de Tafí del Valle. Hacen ver también, la crisis, la irresponsabilidad la falta de confianza que padece el sistema democrático representativo que tenemos (no se respetan, ni se cumplen con los mandatos constitucionales, ni con las leyes). Como todo ecosistema, el Valle de Tafí tiene límites de: carga, recuperación y de resistencia. Desconocemos estos límites, pero podemos afirmar que cada día que pasa, nos acercamos mas a ellos. El intendente Caliva, sus funcionarios y el Concejo Deliberante, deberían comprender esto y hacer todo lo necesario para que Tafí del Valle se desarrolle de modo sustentable ambientalmente. Tienen la obligación de hacerlo y los ciudadanos exigirles.

Juan Francisco Segura

