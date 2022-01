Cartas de lectores III: la pelota picó afuera Djokovic

Decidí escribir con respecto al mal comportamiento del tenista numero uno del mundo: Novak Djokovic. Este señor antivacuna, que fue deportado del torneo Gran Slam de Australia por no obedecer las normas de un país. Muchos antivacunas han muerto en este ultimo tiempo. Las redes sociales han sembrado todo esto, las fake news, y los que están detrás de esto que son gente ultra derecha que no tienen avales científicos para hablar de nada, solo decir que son experimentos y demás bulos para perjudicar al mundo. Murieron mas de cinco millones de personas por Covid-19 para que proceda de esta manera. Según su padre era perseguido igual que Jesús. Me parece que no es un ejemplo. Novak esta jugando con la salud de millones de seres humanos. Austria implementó la inoculación obligatoria a todos sus ciudadanos, en Argentina debatían. Cada uno tendrá su idea de vacunarse o no, yo lo hice y nunca sentí lo que estas personas argumentan, sé que las vacunas salvaron miles de vidas en todo el mundo, por eso muchos dicen “solo fue leve o una gripe”; pero estaban vacunados, por eso solo sintieron eso, los que no se colocaron ninguna dosis terminaron muertos. En pocas palabras Djokovic debería ser sancionado. Que la gente no tome como referente al gran tenista, sino al ser humano que esta equivocado en su accionar. La pelota picó afuera de la línea Djokovic.

Fernando Esteban Saade

