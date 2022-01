Se posterga hasta marzo el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual

El proceso judicial contra el actor Juan Darthés por las denuncias de abuso sexual en su contra parecía, por fin, avanzar en el juzgado que lleva el caso en Brasil. Aunque estaba previsto que durante la jornada de ayer se tomara declaración a todos los testigos, luego del procedimiento se confirmó que el juicio continuará recién en el mes de marzo.

Entre las siete personas a las que se le había solicitado que se presenten de forma virtual a dar su testimonio, se encuentra la actriz Anita Coacci, quien también denunció al actor por acoso sexual, y un grupo de ex compañeras de Thelma Fardín del programa juvenil “Patito Feo”.

Días atrás, el abogado defensor, Martín Arias Duva, se había referido a la serie de sucesos que tendrían lugar entre el jueves y viernes y había anticipado su intención de pedir que Darthés y su esposa también se pronunciaran. A pesar de la insistencia del letrado y la presión de movimientos que apoyan a las denunciantes, finalmente el plan no pudo concretarse debido a las dilaciones en los testimonios de otros testigos.

Coacci, la psicóloga de Fardín y el médico psiquiatra Enrique Stola, especializado en género fueron quienes hablaron ante el juez de la causa, Ali Mazloum.

"Me sentí bien por haber podido relatar todo lo que me pasó, no sólo para mí, también para la causa y fui muy escuchada y estuve muy a gusto", comentó Coacci tras dar su visión de los hechos.

Los procedimientos de esta semana tuvieron lugar tras una ronda de declaraciones a testigos durante el pasado 1 de diciembre.

En tanto, Fardín se había referido, en noviembre, a la situación que estaba viviendo. "Lo que más deseo es que esto se cierre y que se respete el sigilo como pide la Justicia brasileña. Espero que las dos jornadas sean como están planeadas para que pronto podamos tener una respuesta de la justicia", sostuvo.