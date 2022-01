Los detalles del entendimiento entre la Casa Rosada y el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio detalles del entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante una conferencia de prensa, que encabezó junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el funcionario remarcó que “se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el FMI sin que haya políticas de ajuste”.

“El acuerdo fue tener una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación”, enfatizó en el inicio de su exposición. “Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas”, añadió.

Guzmán también dijo que se “plantea que haya una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera”

“Para 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI y para 2023 esa variable toma el valor de 1,9%; y para 2024 de 0,9%”, señaló.

Los detalles y las frases destacadas:

-“Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a cero y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro”.

-“No va a haber ningún salgo cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo.

-“Se acordó un marco que tiene como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos”.

-“Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario”.

-“Se ha negociado un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior. Es decir, de alrededor de U$S 44.500 millones”.

-“Invito a todos a acompañar este proceso y también invito a la oposición. El programa va a ser más robusto si el apoyo social y político es más amplio”.

-“La administración anterior decidió acudir al FMI y acordó lo que fue el préstamo récord en monto en la historia de la institución: U$S 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron casi U$S 45.000 millones. Ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la situación económica y social en la Argentina.”.

-“El propio FMI, en la evaluación que hace unas semanas publicó sobre tal programa, reconoció que el programa falló, que no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado, tanto en la esfera económica, como en la esfera social, y en la financiera”.

-“Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de U$S 44.500 millones sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra Nación, pudiendo seguir en la senda de la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina, con posibilidades de más creación de empleo, más producción, más agregación de valor y más estabilidad. Es decir, poder seguir construyendo una economía más tranquila”.

-“Pudimos alcanzar un entendimiento sobre el marco macroeconómico y las políticas claves para un nuevo programa con el FMI”.

-“Ese marco general tiene dos bloques: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas. Por otra parte, las llamadas medidas que promuevan el crecimiento de mediano plazo y una estabilidad duradera”.

-“Desde el punto de vista macroeconómico hay cuatro bloques: el primer bloque es el fiscal. El acuerdo fue tener una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación. El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales creciendo en forma moderada”.

-“Se plantea que haya una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera”.

-“Va a haber una mayor focalización de los recursos del Estado y una mayor expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para generar más capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones que den lugar a una actividad más vibrante. También se va a respetar la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología”.

-“Se trabajará en fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero”.

-“El segundo bloque en lo macroeconómico es el monetario y financiero. Va a haber una reducción gradual pero decidida de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro”.

-“En 2021 el financiamiento monetario al Tesoro finalizó alrededor de 3,7 puntos del PBI, que fue una reducción sustancial con respecto 7,3 puntos que se dieron en el peor año de la pandemia”.

-“Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro sino que en una economía más normalizada, la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra moneda sin que ello conlleve presiones adicionales sobre el tipo de cambio y por lo tanto en la inflación”.

-“Se acordó un marco que tiene como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera”.

-“En el frente financiero se va a seguir trabajando en la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local”.

-“En primer lugar, hay un factor que es productivo; ha sido la incapacidad histórica de la Argentina para poder tener un crecimiento sostenido de las exportaciones que permita que cuando el país crece y por lo tanto la demanda por divisas crece, se pueda contar con las divisas para que siga el crecimiento y no nos choquemos con problemas de falta de reservas.

-“Hay un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas en nuestra economía”.

-“En segundo lugar, lo que necesitamos es seguir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

-“En tercer lugar, se da a la política monetaria que tiene como base apuntar a una estructura de tasas de interés reales positivas”.

-“En cuarto lugar, está el rol coordinador que el Estado juega para lograr anclar expectativas. Para ello, el rol de las políticas de precios e ingresos es fundamental”.

-“No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo”.

-“Se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales. Se plantea una meta para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de U$S 5.000 millones”.

-“Seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad”.

-“Se apunta a un horizonte de regulaciones macro prudenciales tales que se desaliente la salida de los capitales especulativos”.

-“Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas”.

-“El esquema de medidas que promueven el crecimiento apuntan a resolver los problemas que nuestra estructura productiva ha venido padeciendo. Este acuerdo va a permitir que en la Argentina continúe el crecimiento y que se puedan abordar objetivos económicos y sociales”.

-“El programa va a tener una duración de 2 años y medios y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI. Esto va a llevar algunas semanas. Se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado”.

-“Se ha negociado un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior. Es decir, de alrededor de U$S 44.500 millones. Todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa stand by más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre de 2021 que se pagaron con los DEG que la Argentina había recibido durante el año pasado”.

-“Va a haber revisiones y en cada una de ellas, desembolsos. Con esos desembolsos se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas”.