“Argentina ha llegado a un acuerdo con el FMI”, anunció Alberto Fernández

En un mensaje grabado y difundido en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que "Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

La definición del acuerdo se realizó en coincidencia con el vencimiento de un pago de 731 millones de dólares que se producía hoy.

Fernández aseguró que el acuerdo no dispone “saltos devaluatorios” y se mostró optimista porque “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”. Luego pidió al Congreso que “apoye” el convenio.

Afirmó que el pacto “no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.

Además, “vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”, aseguró. Fue entonces cuando señaló que: “Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios”.

El Presidente no brindó precisiones sobre los alcances del acuerdo, y se limitó a plantear todas las conquistas logradas en las largas negociaciones con el staff técnico del FMI.

“Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución”, planteó y luego agregó: “Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro” y que “con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro”. Tras lo que consideró que, “en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”.

Por otra parte dijo que, “sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente limitadas”. Insistió en que: “Este acuerdo no nos condiciona” y lo describió como que estaba “basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco lo será”.

Después del mensaje presidencial, el ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindarán una conferencia en el Ministerio de Economía donde precisarán los detalles del acuerdo.