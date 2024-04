Proponen que una escuela lleve el nombre de Miguel Lillo

Esta decisión del gobierno que encabezaba Juan Luis Nougués quizás se haya basado en nuestra crónica del 12 de abril donde se alababa la construcción de la escuela, ubicada en la zona oeste de la ciudad, pero se criticaba que no se estaba usando. Nuestra crónica señalaba: “fue terminado el hermoso edificio que se pensó destinar para la escuela 6 de Setiembre. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se le ha dado destino a este local, encontrándose el mismo completamente abandonado y sufriendo los perjuicios consiguientes, mientras en las poblaciones de la campaña se clama por la deficiente comodidad de los establecimientos educacionales. Sería de desear que esta casa que tanto dinero costó fuera aplicada cuanto antes al servicio de cualquier repartición, ya que parece que no se piensa hacerla desempeñar la función que le estaba deparada”.