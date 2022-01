Llegarán productos de alto nivel nutritivo a las escuelas

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, firmó con el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, convenio de cooperación científica que permitirán mejorar la alimentación en los comedores escolares con alimentos producidos en la región. Además también se rubricaron dos convenios más que involucran al Conicet, a la Municipalidad de Aguilares, a ATSA y al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Del acto, que se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, también participaron el vicegobernador, Sergio Mansilla, el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, la intendenta de Aguilares, Elia Fernández, el subsecretario de la Sidetec, Roberto Tagashira; la secretaria de Federalización de la Ciencia, Elisa Colombo; la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, y el subsecretario General de la Gobernación, Pedro Sandili

El primer convenio “tripartito de cooperación científica y educativa para el desarrollo alimentario” se suscribió entre el Gobierno de Tucumán, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Las partes de comprometen a articular acciones para el desarrollo de programas de investigación y extensión que contribuyan a la mejora en los valores nutricionales y los costos de los alimentos que se distribuyen en comedores escolares de la Provincia, a través de la incorporación de ingredientes de alto valor nutricional obtenidos a partir de productos agrícolas locales, lo que constituirá un aporte científico, tecnológico y social al Plan Argentina contra el Hambre.

“Este convenio tiene que ver con la niñez tucumana y la escolaridad, que es el gran desafío que tenemos después de esta pandemia: que los chicos vuelvan a la escuela, y no solo eso, sino que puedan aprender, y para eso es necesario que tengan una buena alimentación, una buena nutrición, y este convenio entre el ministerio de Educación, Ciencia y Técnica y el Gobierno apunta a eso, mejorar la alimentación para la niñez que están en diferente situación a nivel escolar”, afirmó el gobernador.

Añadió que “Tucumán perdió bastante tiempo con gestiones anteriores y hoy podemos demostrar con hechos concretos que el Gobierno Nacional mira al interior, mira al norte y a nuestra provincia”.

El ministro Filmus explicó que “el tema nutricional para nosotros es una preocupación central. Se trata de un aporte de la ciencia y tecnología para que todos los chicos puedan aprenden todo aquello que el sistema educativo promete enseñarle. El tema de la nutrición es un tema central, un chico que no come y no recibe la dieta necesaria, es un chico que no está en condiciones de prestar atención y tener regularidad en la escolaridad”. También auguró grandes avances gracias a la nueva ley de financiamiento de las ciencias en el país.