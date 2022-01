“Los mensajes no ayudan”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al pago de los vencimientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “los mensajes contradictorios del gobierno, no ayudan” . “Lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y genere trabajo”, precisó.

“A tan solo horas del vencimiento, todavía no sabemos si se paga eso o no. Y la vicepresidente hablando en contra del acuerdo con el Fondo no ayudan en nada y generan más incertidumbre”, agregó el dirigente del PRO, en el marco de la presentación del balance del ciclo lectivo del 2021 en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) se mostró optimista sobre las negociaciones del Gobierno con el FMI y manifestó: “Creo y espero que van a terminar con un eventual acuerdo razonable”.