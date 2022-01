Por qué Arsat frenó la designación de Claudia Bello como directora

La asamblea de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) frenó, al menos por ahora, la designación de la ex funcionaria menemista Claudia Bello como parte del directorio de la empresa nacional de telecomunicaciones. Una designación que desnudó diferencias en el seno del Gobierno nacional desde donde surgieron versiones encontradas sobre la promoción de su candidatura al frente de Arsat.

La convocatoria a la asamblea ordinaria y extraordinaria de ARSAT fue publicada ayer en el Boletín Oficial a través de la resolución 17/2022 de la Jefatura de Gabinete, lleva la firma de su titular Juan Manzur y en su anexo propone a Bello como directora de la empresa. Fuentes de Casa Rosada afirmaron que la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, no estaba al tanto de la designación; mientras que otros señalan al Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, como el autor de la propuesta de Bello, con quien compartió funciones durante el gobierno de Carlos Menem.

Las especulaciones y versiones se dispararon rápidamente desde que se conoció la información sobre la designación de Bello en el directorio de Arsat. Pero todo duró (por ahora) menos de una jornada, desde la publicación por la mañana en el Boletín Oficial hasta la tarde ayer en que la asamblea de la empresa le puso freno a sus resoluciones.

La designación de Bello quedó en suspenso, al menos hasta que el Gobierno nacional ratifique o revoque la propuesta. Desde la Jefatura de Gabinete se había girado en uno de los anexos de su resolución los nombres de los candidatos a ocupar las cinco direcciones titulares de la Arsat entre los que se incluía a la ex funcionaria menemista: Néstor Tognetti (presidente), Guillermo Rus (vicepresidente); y Marcelo Tesoro, Claudia Bello y Soledad Gonnet como directores La candidatura de Bello generó críticas de algunos dirigentes del oficialismo a través de las redes sociales y diferencias dentro de la propia Arsat, donde Bello ocupa un cargo de asesora con bajo perfil.

Las divergencias también alcanzaron al Gobierno, donde no hubo explicaciones oficiales. Solo algunas de las fuentes consultadas por PáginaI12 dieron diferentes versiones en off the record para no aumentar las tensiones internas. Entre ellas afirman que Vilma Ibarra “no estaba al tanto de la designación” de Bello. Por su secretaría deben pasar todas las resoluciones del Gobierno nacional, que de esa manera buscó desentenderse de la propuesta.

Otras fuentes le apuntan a Manzur y una supuesta decisión “inconsulta” del Jefe de Gabinete. Desde la cartera del ministro coordinador no hubo respuesta oficial ni extraoficial a las consultas periodísticas, aunque el hombre designado por la Jefatura de Gabinete como representante del Estado en la asamblea de Arsat y segundo de Manzur, el licenciado Jorge Neme, conocía de ante mano los nombres propuestos para el directorio de la empresa de telecomunicaciones. Otros, opinan que Gustavo Béliz no podría ser ajeno a la propuesta. El actual secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia mantiene una vieja amistad con Bello, con quien compartió funciones durante un periodo del gobierno de Menem.