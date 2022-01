Malena Guinzburg recordó a su papá y sorprendió a todos: “Padeció mucho mis mambos”

Malena Guinzburg volvió a ser tendencia en las redes sociales. Aunque la mayoría de las veces protagoniza escenas divertidas en las que bromea y usa la ironía de forma inocente, esta vez la comediante quedó bajo los reflectores tras hablar de la relación que tenía con su padre, Jorge Guinzburg.

El periodista y comediante falleció en el año 2008 y causó gran conmoción entre sus colegas y seguidores. Su hija, por su parte, lo recuerda públicamente cada vez que tiene oportunidad.

El tema se puso en agenda luego de una entrevista Podemos Hablar, programa que suele propiciar momentos en los que sus participantes revelan cuestiones personales y homenajean a seres queridos.

El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff le preguntó a la nueva participante de Masterchef Celebrity algo que la dejó emocionada. “¿Qué le dirías a Jorge hoy?”, preguntó el periodista

“Que lo extraño, yo creo que mi viejo padeció mucho mis mambos, le costaba mucho como ayudarme, yo era re conflictiva, yo sufría, de verdad. Él quería estar, pero no sabía”, comentó Malena.

También se refirió a cómo vivió su niñez y la exposición desde pequeña. Él también tenía sus ausencias, era un padre muy ocupado, y yo lo padecí. Era re adicto al trabajo, y yo ahora lo entiendo porque a veces me proponen algo y tengo un montón de laburo, pero lo quiero hacer. Ni siquiera es por la guita, es porque me gusta", señaló.

En medio del relato, insistió: "Le diría que lo extraño, que gracias, y que quisiera que me venga a ver y que me diga lo que piensa, que me ayude".

En otro tramo de la entrevista, la humorista habló sobre la ola de mensajes negativos que recibe en las redes. "A veces me dicen cosas como, 'tu papá se volvería a morir si te viera', o, 'tu papá era un genio y vos sos una idiota'. Antes me afectaba, ahora no", aseguró.

"Yo sé que él estaría orgulloso, sobre todo porque yo estoy contenta. Dos años seguidos me gané el premio Tato, y yo pensaba: 'Mirá Pá, me gané el Tato'", finalizó