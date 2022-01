Fútbol Argentino: el Gobierno analiza “seriamente” la vuelta de los hinchas visitantes a las canchas

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, planteó este miércoles la posibilidad de que vuelvan los visitantes a las canchas. "Yo no entiendo por qué en torneos de verano pueden estar las dos hinchadas y en el torneo local no. No depende de mi ministerio", señaló el funcionario en radio La Red.

En este sentido, detalló cuáles serán los próximos pasos a seguir: "Hay que pensar en volver a ver las dos hinchadas, y lo digo como sociedad, voy a proponer una reunión con los diferentes ministros de seguridad, como Sergio Berni".

Además, enfatizó en la próxima reunión que tendrá con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con el objetivo de implementar el pase sanitario en lugar del aforo.

"Estoy a favor del pase sanitario, es una forma de cuidarse entre todos. Argentina necesita crecer y no volver a las restricciones porque le produce daño a la economía. Debemos estar orgullosos con los niveles de vacunación", manifestó en relación a la medida.