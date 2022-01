Claudio Viña salió al cruce de las declaraciones de Mariano Campero

"Esta claro que Mariano Campero necesitaba salir del ostracismo, en el que él mismo se había sumido, y salió con esa inoportuna e inmadura postulación de un indiferente Roberto Sánchez a la gobernación", dijo Claudio Viña.

El dirigente de Nueva Fuerza no escatimó críticas. "No entiendo cómo estos muchachos, Campero y Murga, quieren construir una oposición competitiva y responsable, todavía endeble, postulando intempestivamente a un candidato a gobernador. Además aclarando que eso es innegociable. Hay mucha confusión aún en el espacio de JxC en Tucumán, como para querer “copar la parada”. Que Murga quiera ser gobernador porque sí, es una utopía. Más aún si no cuenta con un espacio amplio, con figuras preponderantes y con armado territorial", acotó.

Asimismo, Viña sostuvo que no quiere pensar "que estos lanzadores de prematuras candidaturas estén buscando resquebrajar el armado opositor al que aún le falta mucho para fraguar".

"Hoy la agenda de la gente es otra. Desocupación, inflación, inseguridad ,cortes de luz y miles de problemas que las elecciones de noviembre no les solucionaron. Por ello, imponer caprichosamente candidatos a gobernador para 2023 ahora, suena al menos… desubicado y ofensivo", concluyó el Secretario de Ingresos Municipales de San Miguel de Tucumán.