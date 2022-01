Tras la polémica de Campero, Sánchez reaparece con el PRO

No se sabe aún qué opina el diputado opositor Roberto Sánchez sobre su candidatura a gobernador en 2023, una decisión que Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, consideró “innegociable” en una entrevista publicada el domingo en LA GACETA. Pero al menos Sánchez abandonó el silencio en la esfera pública y, después de cuatro días de inactividad en Twitter, publicó la foto de un encuentro con dirigentes del PRO.

“Una reunión muy fructífera con toda la mesa directiva del PRO Tucumán. Avanzamos en varios temas muy productivos. Gracias por la visita. Sigamos trabajando y construyendo la unidad”, escribió el ex intendente de Concepción. El tuit anterior data del 21 de enero y allí Sánchez había subido la imagen de una sobremesa con la ex senadora radical Silvia Elías de Pérez en la casa que aquella tiene en San Pedro de Colalao. “Muy buena reunión con Silvia Elías de Pérez para comenzar a trabajar y a pensar en Tucumán. #Juntosesmejor”, comentó Sánchez. Esto fue horas antes de que Campero “adelantara” el reloj electoral con una definición que involucra a su ex compañero de boleta en 2021 y que le deparó ataques entre sus socios, en especial del sector del intendente Germán Alfaro.

Entre los que reaccionaron en contra de acelerar los tiempos de la campaña están, justamente, los militantes del PRO con los que Sánchez se fotografió. “Los dirigentes tenemos la enorme responsabilidad de trabajar urgente en todos los problemas que tienen los argentinos y los tucumanos en particular. No es momento de hablar de candidaturas, sino de buscar soluciones”, reflexionaron en un comunicado Ramiro Beti, presidente del partido y edil, y los directivos Mariano Malmierca y Carla Porta. La declaración también lleva la firma de los concejales Álvaro Apud, Guillermo Casanova y Miguel Diosquez. “Los tucumanos estamos preocupados por la falta de luz; por la falta de agua; por la inflación; por la crisis económica; por el desempleo; por la inseguridad y por el desempleo. Los tucumanos estamos preocupados porque la plata no alcanza para nada y la heladera sigue vacía. Ninguno está preocupado por saber quién será el candidato de la oposición en 2023”, afirmaron en el PRO.

Sánchez se hizo eco de la postura. En un parte expresó que “el desafío era poner la mirada en los problemas de la gente”. “Nuestra responsabilidad es ser la voz de esos tucumanos que padecen por falta de agua y de luz, a los que no les alcanza el trabajo para sostener a sus familias”, dijo. Del proyecto “Sánchez gobernador 2023”, ni una palabra.

Baja en Yerba Buena

Sbrocco renunció a la subdirección de Comunicación del gabinete de Campero

José Ignacio Sbrocco anunció ayer su desvinculación del equipo de Mariano Campero (UCR), jefe municipal de Yerba Buena. El periodista vinculado al PRO dio la noticia de su renuncia con una imagen de la nota que mandó a Campero donde en tres líneas y sin expresar motivos, manifestó que abandonaba su cargo en la Intendencia. Sbrocco indicó a su círculo que “su ciclo estaba terminado”, sin aludir a una razón en particular para la dimisión.