Se contagió de covid-19 y se hizo viral por contarlo con memes de Casados con Hijos

Con el desarrollo de nuevas variantes y el aumento constante de los contagios de coronavirus, muchos atraviesan la enfermedad con angustia y temor de sufrir los síntomas o de quedar con secuelas. Sin embargo, otros intentan mantener la calma y pasar sus días en confinamiento sin perder el optimismo. Eso llevó a un usuario a contar el curso de su enfermedad con un hilo desopilante de memes de Casados Con Hijos.

En un extenso relato (17 tuits), el hombre que se contagió de covid-19 en el trabajo, dio su testimonio del minuto a minuto y rápidamente se volvió viral en las redes.

Según explicó, en su cuenta de Twitter, @SanErnesto3, a pesar de intentar tener todos los recaudos, terminó contrayendo la enfermedad. “El jueves fui a la oficina a las 8:45 (siempre llego primero, esas costumbres de anda a saber...entro a las 09), a las 9:10, 20 llega un compañero, mi jefa y otro compañero más”, inició su historia y la ilustró con una imágen de Guillermo Francella, mientras protagonizaba el personaje de Pepe Argento.

A partir de ese momento, tuvo lugar una serie de eventos que le advirtieron señales del contagio. Su compañero llegó a la oficina con síntomas de una supuesta “alergia”. Horas más tarde, también avisó que tenía fiebre.

Acto seguido, intentó hablar normalmente con su jefa, pero la situación ya había cambiado. “En la puerta me dice: no entres.Eh, que pasa? Estoy con escalofríos. Creo que tengo fiebre, me voy a casa”, le respondió.

Ante las dos sospechas de contagio, todos volvieron a casa. Solo pasaron unas horas hasta que el protagonista del hilo también empezó a sentirse mal. Luego llegó la confirmación de que también tenía covid, aunque se mantuvo relajado dado que se había vacunado con tres dosis.

“Pase el sábado y el domingo amanecí más entero, sin fiebre, si con dolor de todo, me fui a hisopar y si, con ustedes damas y caballeros: Covid positivo”, contó.