Las preocupaciones de los tucumanos son otras, advierten desde el PRO

Los dirigentes del PRO, otra de las facciones que forma parte de Juntos por el Cambio (JxC) mantuvieron una postura similar a la que expresaron los alfaristas: que no es tiempo de hablar de candidaturas sino de mejorar la calidad de vida de los tucumanos.

Los dirigentes del PRO publicaron un comunicado de prensa que lleva las firmas de Ramiro Beti, presidente del partido, Mariano Malmierca y Carla Porta, vicepresidentes, de los concejales Álvaro Apud, Guillermo Casanova y Miguel Diosquez, entre otros. “Los dirigentes tenemos la enorme responsabilidad de trabajar urgente en todos los problemas que tienen los argentinos y los tucumanos en particular. No es momento de hablar de candidaturas sino de buscar soluciones”, insistieron a través del comunicado.

“Los tucumanos estamos preocupados por la falta de luz por la falta de agua, por la inflación, por la crisis económica, por el desempleo, por la inseguridad, por la pobreza. Los tucumanos estamos preocupados porque la plata no alcanza para nada y la heladera sigue vacía. Ninguno está preocupado por saber quién será el candidato de la oposición en 2023”, señalaron, para expresar la falta de timing del intendendente yerbabuenense.

“La oposición tiene el enorme desafío de construir una alternativa seria para el año que viene, pero de ninguna manera se puede afirmar que no se negocia tal o cual candidatura. Juntos por el Cambio tiene dirigentes muy valiosos para disputar las intendencias y la gobernación provincial. Se deberá definir un mecanismo y el consenso amplio es una de las formas. Al no existir las PASO en Tucumán, Juntos por el Cambio deberá encontrar la mejor manera para resolver ese tema, a través del diálogo, pero este no es el momento para pensar en eso. Los tucumanos tienen otras necesidades”, continuaron.

“Mantener JxC unidos y enfocados en la gente es nuestra prioridad, aportar soluciones y elaborar un plan de gobierno debe desvelarnos”, concluyeron.