Emiten una alerta amarilla por fuertes lluvias: cuáles serán las zonas afectadas en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para Tucumán y la región, por la probabilidad de fuertes tormentas a partir de esta noche.

Con un cielo mayormente nublado y relámpagos sin truenos, el organismo prevé intensas precipitaciones en la noche de hoy y en la madrugada de mañana domingo.

La probabilidad de fuertes lluvias ronda entre el 40 y 70%, según el SMN. Las zonas afectadas serían: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma local”, informó el SMN.

En estos casos, cuando la alerta es amarilla, el organismo recomienda:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.