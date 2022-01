“Vi a tu papá”: la frase que Mirko le dijo a Marley y lo dejó confundido

Mirko, el pequeño hijo de Marley, protagonizó una escena que dejó boquiabierto a su padre. Es usual que el niño comparta divertidos momentos mientras juega con sus amigos y tiene su rutina diaria, pero, esta vez, lo que dijo sorprendió a todos.

En uno de los episodios de la serie documental de Paramount+ que tiene como estrellas a Marley y Mirko, el mediático contó que es usual que su hijo interactúe con su padre, quien falleció muchos años atrás.

La historia tiene tintes paranormales y trascendió durante una conversación entre Marley y Florencia Peña mientras filmaban el programa Por el Mundo. "Vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años, más de una década. Le digo que es mi papá. Más tarde, cuando lo voy a dormir me dice: cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá. A la semana me lo vuelve a decir, me quedé como flasheado", aseguró el conductor.

Marley aprovechó la oportunidad para contar su afición a lo desconocido. "Siempre me interesó lo paranormal, me interesa saber qué hay más allá de esta vida", contó.

En la misma charla, relató que tuvo varios encuentros paranormales que involucran a otros miembros de su familia. "Estamos en la casa de mi vieja, y habla por teléfono y dice: hola abuelo. Y le pregunto con quién habla, si con el abuelo, y me dice que si. Yo le pregunté dónde estaba el abuelo y señala el sillón donde se sentaba en la casa de mi vieja, que estaba ahí en ese momento".