Una voz tucumana en la primera luna de Cosquín

Una vez más, el folclore lucirá sus mejores galas: vuelve desde esta noche el Festival de Cosquín, que se extenderá a lo largo de nueve lunas en la tradicional Plaza Próspero Molina.

La 62a edición contará con los artistas más destacados del género, algunos históricos y otros esperados regresos como Raly Barrionuevo (estuvo ausente en 2020), Mariana Carrizo o Ahyre.

El día inaugural estaba prevista la presencia de Jairo, pero tras conocerse que es covid positivo. se bajó del festival. En su reemplazo fueron convocados el dúo Baglietto-Vitale y Juan Fuentes, el ex integrante de Los Huayra que comenzó su carrera solista a fines de 2020.

Como cada año, el festival podrá seguirse por la TV Pública. Para quienes busquen una transmisión por streaming, para ver desde PC, celulares u otros dispositivos, podrán seguir el evento en la página oficial del festival: aquicosquin.com.ar.

Tucumán estará representada por Sofía Assis, que actualmente reside en Córdoba, pero nació en nuestra provincia y aquí se formó e inició como artista. También ganaron, en el rubro pareja de baile tradicional Agostina Collante y Maximiliano Soraire, de Alderetes.

Temprana vocación

A Sofía Assis, tucumana ganadora del Pre Cosquín como solista de canto, la magia del folclore la atrapó desde niña cuando escuchaba a Los Manseros Santiagueños, el grupo favorito de su padre. “Yo me crié cantando los temas de Los Manseros. Repertorios completos. La primera vez que canté en público, en mayo de 1999, poco antes de cumplir 7 años, fue en la plaza de Las Talitas y canté ‘Chacarera para mi vuelta’ (Marcelo Ferreyra/Onofre Paz). La sigo cantando, porque la amo a esa chacarera”, relató la cantante en diálogo con LA GACETA desde Cosquín, mientras ensaya para su debut en la fiesta mayor, esta noche. Estará acompañada por Leo Cavanna (guitarra), Martín Arce (piano) y Matías Maccarone (aerófonos andinos).

“Es la primera vez que participo del Pre Cosquín. Ha sido una experiencia hermosa, sobre todo por haber conocido otros artistas y haber compartido con mis compañeros de banda la emoción de estar sobre ese escenario. Es algo increíble”, resumió la artista, que ha transitado por numerosos escenarios y festivales del país. En 2008 participó en el certamen “La voz argentina”. En el Pre Cosquín representó a la sede de La Calera, aunque vive en Córdoba capital desde hace cinco años.

Sobre sus inicios en la música, Sofía contó que un día, con siete años, le dijo a su padre que quería cantar. “Él me preguntó para qué, y le contesté que yo quería ser artista. Desde entonces, mis padres me apoyaron en todo, aunque me aclararon que iba a tener que sacrificar muchas cosas, invertir tiempo en estudiar, en ensayar, pero sin dejar de lado el colegio. Esa fue la primera condición: cumplir a rajatabla con la escuela. Estudié canto con Dora Lezcano. Ella sigue siendo mi profesora.

- ¿Por qué te fuiste a vivir a Córdoba?

- Cuando decidí irme de Tucumán, me fui a Catamarca capital, porque allí tenía mucho más trabajo con la música y toda mi banda estaba ahí. Ese año salimos ganadores del programa Igualdad Cultural. Yo era la única artista representando al Noroeste argentino. Después me fui a trabajar en Recreo (Catamarca) y de ahí me vine a Córdoba, buscando cumplir mi sueño de obtener el título de profesora de música. Este año, si Dios quiere, me recibo.

- ¿Por qué elegiste la zamba “Regreso del viejo amor” (Rubén Cruz/Pablo Mema) para competir en el Pre Cosquín?

- Tengo un amor muy especial por esa zamba, desde que la escuché por primera vez. Cuando la propuse a mis músicos como parte del repertorio, estuvimos todos de acuerdo en que tenía que estar, junto con “Canto a los Valles” (Tito Medina/Rubén Cruz), “Chacarera pronta” (Gustavo Molina/Raúl Soria), “Tu pollera tucumana” (Roberto Pérez/Coco Martos) y “Semillas de chacarera” (Martín Paz/Néstor González). Todos los temas, salvo el último, son de autores tucumanos.

La agenda completa

HOY

Himno Nacional Argentino

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Ofelia Leiva

Sofía Assis (ganadora Pre Cosquín)

Postales de Provincia: Santa Cruz

Juan Fuentes

Opus Cuatro (foto)

Cuarteto Karé

Postales de Provincia: Chaco

Martín Paz

Baglietto-Vitale

DOMINGO 23

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Los Nocheros

Roxana Carabajal

Postales de Provincia: Jujuy

Néstor Garnica

Ganadores Pre Cosquín

Mario Álvarez Quiroga

Postales de Provincia: Misiones

Horacio Banegas

Los Tekis

LUNES 24

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Los de 4 de Córdoba

Por Siempre Tucu

Postales de Provincia: Salta

Marité Berbel y el Dúo Berbel

Adrián Maggi

Facundo Toro-Nacho y Daniel: Nombradores del Alba

Los Carabajal

Chaqueño Palavecino

MARTES 25

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Víctor Heredia

Lucía Ceresani

Ganadores Pre Cosquín

Nahuel Pennisi

Ganadores Pre Cosquín

La Charo

Fabricio Rodríguez

Abel Pintos

MIÉRCOLES 26

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Guitarreros

Ganadores Pre Cosquín

Flor Paz

Ganadores Pre Cosquín

Gabriel Macías

Ganadores Pre Cosquín

Luciano Pereyra

Ahyre

Jorge Rojas

JUEVES 27

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Pedro Aznar (foto)

Ceibo

Postales de Provincia: Santa Fe

Ganadores Pre Cosquín

Mavi Díaz y Las Folkies

Ganadores Pre Cosquín

Soledad

Destino San Javier

VIERNES 28

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Los Manseros Santiagueños

Micaela Chauque

Ganadores Pre Cosquín

Mariana Carrizo

Ganadores Pre Cosquín

José Luis Aguirre

Riendas Libres (Peteco y Homero Carabajal-Martina Ullrich)

Raly Barrionuevo

SÁBADO 29

Himno a Cosquín - Ballet Ganador Pre Cosquín

Orellana Lucca

La Bruja Salguero

Postales de Provincia: Río Negro

Los Videla (Destacado Espectáculos Callejeros 2020)

Leandro Lovato

Paola Bernal

Emiliano Zerbini

Ganadores Pre Cosquín

Los Pacheco

La Callejera

El Indio Lucio Rojas

DOMINGO 30

Himno a Cosquín - Ballet Camin

Dúo Coplanacu

Yamila Cafrune

Las Voces de Orán

Facundo Toro

Los Alonsitos

Los Trajinantes

Sergio Galleguillo