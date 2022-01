Érica Rivas habló de su salida de "Casados con Hijos": "me sigue doliendo lo que hicieron ellos"

Érica Rivas contó nuevos detalles de su salida de la versión teatral de "Casados con Hijos" y aseguró que que "está muy dolida" por la manera en que se comportaron con ella.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", afirmó durante una entrevista con con el periodista Julio Leiva para el ciclo de entrevistas llamado Caja Negra (Filo News).

La actriz contó además cómo se sintió tras la desvinculación. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos", señaló.

"Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", finalizó Rivas.