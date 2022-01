Harry Styles se presentará en Buenos Aires el 3 de diciembre

El famoso cantante británico Harry Styles, ex integrante de la aclamada banda One Direction, vuelve a Argentina y en solo cinco horas vendió las 60.000 entradas habilitadas para su parada en la cancha de River.

En principio, estaba previsto que el artista regresara al país en 2020, luego de su visita en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”. La pandemia cambió todo el panorama y lo obligó a cancelar el evento por las disposiciones sanitarias. Luego de una larga espera y a pesar de las dilaciones, el show se confirmó y la nueva programación promete aún más sorpresas.

Esta vez, la presentación será en el Monumental, que estará repleto de fans eufóricos por verlo. Para esta nueva entrega del “Live On Tour”, también se podrá disfrutar de la música de la artista invitada jamaiquina Koffee. La joven es cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae .

El músico de casi 28 años no sólo cosechó éxitos desde su participación en el grupo pop juvenil One Direction, sino que además batió récords con sus dos álbumes en solitario. Paralelamente, el joven se dedicó a la actuación con distintas colaboraciones en cine y lanzó su propia marca de cuidado personal.

Los discos solistas del oriundo de Cheshire son “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the times", "Two Ghosts" y "Kiwi" y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore you".