Una nena correntina es viral por su cariño a los sapos

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales una serie de videos de Jazmín, una niña correntina de tres años, sosteniendo de un lado a otro sus mascotas poco convencionales: dos sapos de gran tamaño.

La encargada de publicar las imágenes fue la mamá de la nena, María Eugenia, quien colgó los videos en su cuenta de Instagram para compartir los tiernos y cómicos momentos que su hija pasaba con los animales.

“Al principio nosotros le decíamos que no los podía tocar, pero no nos hacía caso”, sostuvo en diálogo con Radio Sudamericana. Contó que la niña siente amor por estos animales desde que era muy chiquita. “Al principio nosotros le decíamos que no los podía tocar, pero no nos hacía caso", relató.

“Siempre le gustaron todos los animalitos. Cuando tenía un año y medio pasaba un perro y ella le robaba la comida. No le gustan los insectos, eso sí. Pero en el campo se conecta con todos los animales”, agregó la madre.

Al ver como Jazmín interactuaba con ellos, sus padres decidieron acompañarla mientras aprende a tratar a esta especie. "Cuando nos dimos cuenta del cariño que les tenía, le enseñamos cómo debía agarrarlos y sostenerlos", indicó la madre en un mensaje y le aclaró a los usuarios que son inofensivos y típicos de la zona donde reside su familia.

Si bien muchos prefieren permanecer lejos de estos anfibios, dado que les causa rechazo su aspecto. Otros, dedican su tiempo a observar y cuidar a los sapos y las ranas, dado que no representan ningún peligro.