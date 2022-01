Previaje: antes de partir asegurate de que tu crédito esté en orden

Las redes sociales suelen ser inmediatos amplificadores de lo que la gente “vive” como bueno o como malo. En estos días habían reflejado una gran preocupación entre los usuarios del programa Previaje que tenían previsto iniciar sus vacaciones en esta segunda quincena de enero y no veían reflejado su crédito turístico.

La tucumana Ana Sánchez, de hecho, había planeado un viaje breve; y recién el último día supo por qué su dinero apareció tan tarde... Pero hubo también quienes se quejaron porque no les llegaron las tarjetas físicas; otros, preocupados porque no saben dónde buscar información...

Por ese motivo, y para evitar zozobras a nuevos pasajeros, LA GACETA consultó con la fuente directa: Lisandro Pérez Lossino, coordinador nacional del programa Previaje.

“Lo del fin de semana que pasó fue una anomalía; ocurrió por primera vez desde que arrancó el programa, en 2020, debido a un problema técnico en el Banco Nación. No debería ocurrir y trabajamos en eso; la acreditación de los fondos de quienes tenían todo en orden se demoró un poco más de 48 horas”, explicó Pérez Lossino, y agregó: “el lunes a la noche estuvieron disponibles”.

Lo confirman los cientos de aliviados y felices mensajes publicados en esas horas por usuarios en Facebook de “Previaje-Dudas y consultas de usuarios/prestadores”. Se trata de un grupo privado con más de 62.000 miembros, muchos de los cuales incluso compartieron fotos de los chats mantenidos con la cuenta de Instagram del ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens.

Más vale prevenir

Volvamos a nuestra comprovinciana: Ana quería viajar a las cataratas, pero -contó- el pasaje le resultaba caro.

“El Previaje era un aliciente muy interesante, así que compré mis pasajes para viajar a Iguazú entre el 12 y el 19 de este mes. A mediados de diciembre, después de que rebotó dos o tres veces la factura de la aerolínea, se me aprobó el ingreso al programa y se acreditó -teóricamente- el monto, pero mi tarjeta con el crédito no llegó. Un día, antes de viajar, decidí abrir la cuenta del BNA+ y vi que la tarjeta ‘turismo’ estaba activa, pero decía ‘sin datos’. Esperé a irme del viaje, pero no había cambiado de estado”.

Si todo está bien, los fondos se van depositando por quincena, y el viaje de Ana es un buen ejemplo: Alejandro Obeid, de Prensa de Turismo de la Nación -a quien se le consultó por este caso- explicó que la transferencia no entró a tiempo para la partida porque recién se cargaron bien sus comprobantes el 18 de diciembre, y por ese motivo, su cuenta no pudo abrirse hasta el 6 de enero.

Y luego, como para acumular desgracias, esa demora confluyó con el problema técnico del Banco Nación.

La clave para prevenir casos como el de Ana, salvo otra anomalía -que todo el mundo confía en que no ocurrirá- es estar entre “quienes tenían todo en orden”; y la cuestión es... ¿cómo saberlo? Vamos respondiendo algunas preguntas...

• ¿Cuándo están disponibles los fondos?

“A mucha gente le gana la ansiedad; el viaje se acerca y los fondos no aparecen... Hay que saber que el dinero se disponibiliza a partir del día de iniciación del viaje, según haya sido consignado en la cuenta”, explicó Pérez Lossino y añadió: “es posible que algunos vean el saldo acreditado algunos días antes, pero en tanto no hayan iniciado el viaje, no se puede utilizar”.

• ¿Cómo saber si me aceptaron los comprobantes?

“Tanto si un comprobante es aceptado como si es rechazado, la información aparece en el perfil de Previaje; pero además, le llega al usuario una notificación al correo electrónico consignado en la cuenta en Mi Argentina -explicó-. Y si fue rechazado, se le informa dónde está el error. De esa manera puede rectificar (tantas veces como sea necesario, al menos, hasta fin de mes).

• ¿Cómo actúo si me informan un error?

Tenés que ingresar a tu cuenta de Previaje con tu CUIL y tu contraseña, ir a la sección “Mis viajes” e ingresar a la pestaña del comprobante que fue rechazado; allí se habilitará la instancia de edición, y podrás subsanar el error que te fue informado en el correo.

• ¿Cómo hago para saber si la tarjeta física está llegando o no?

Las tarjetas se mandan a imprimir una vez que se abre la cuenta donde se acreditan los fondos, unos 40 días antes del inicio del mes de en el que se realiza el viaje. “El proceso es así -explicó Pérez Lossino-: se abre la cuenta en el banco, se manda a imprimir la tarjeta y se procede a la distribución” (está a cargo del Correo Argentino). “En el perfil de Previaje aparece un código de seguimiento formado por las letras TC (de tarjeta de crédito), un número y las letras AR”, añadió. Ese código permite rastrear el camino que la tarjeta va recorriendo. “No podemos hablar de fechas, porque el país es grande y el tiempo no es el mismo para llegar al conurbano bonaerense o a Tierra del Fuego”, resaltó, y agregó que el código de seguimiento también se envía por correo electrónico.

• ¿Cómo es la entrega?

El Correo la llevará al domicilio que cargaste en el perfil y si no estás, insistirá otra vez. Si en ninguna te encuentra, la tarjeta será enviada a la sucursal del Correo, y luego a la del Banco Nación que hayas detallado en tu cuenta, de donde deberá retirarla el titular. “Si esto último ocurre, en el perfil aparecerá la advertencia ‘enviado al remitente’”, advirtió Pérez Lossino.

• ¿Qué hacer si debo reprogramar o cancelar un viaje?

Si vas a cancelar el viaje o un servicio turístico tenés la obligación de informarlo en la plataforma hasta 20 días antes, anulando la factura cargada; esta se descontará del crédito generado. Si sólo es una reprogramación, no es necesario informar. El crédito estará disponible a partir de la fecha declarada originalmente.