Verónica Villafañe y un nuevo desafío internacional

Tucumán tendrá doble representación en la Copa Panamericana de Hockey que comenzará hoy en Chile: en el plantel de Las Leonas estará Victoria Sauze, y en el cuerpo arbitral Verónica Villafañe. La experimentada referí sumará otro guión al extenso currículum que viene escribiendo desde su debut como internacional, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Luego de un 2021 en el que agradece haber podido dirigir con bastante continuidad a pesar de las restricciones, la ex jugadora de Universitario no le exige demasiado a 2022: “quiero seguir disfrutando de esto que me hace feliz”. Aunque a muchos les cueste creer que la felicidad y el arbitraje puedan ir de la mano, Verónica asegura que sí. “Cuando empecé me gustó. Luego califiqué como árbitro nacional, hubo a quienes les gustó mi forma de dirigir y me votaron para calificar como internacional. Fue como si me tocaran con una varita mágica”, describe.

De todos modos, aclara que la verdadera magia, al final de todo, es el esfuerzo. “Te tenés que entrenar como cualquier jugadora. Yo lo hago de lunes a viernes de 5 a 6.15. Un horario de locos, dirían mis vecinos. Más allá de que soy profesora de educación física, tengo una entrenadora persona, Anahí Medina, especializada en atletismo y que además juega al hockey. Ella me ayuda con esta locura de entrenarme a la madrugada. Ella dice que es mi mejor horario, porque cuando lo hacemos de noche, me encuentra cansada por la jornada laboral”, explica.

Y es que, quién no se cansaría con su rutina, que incluye tres trabajos (enseña educación física en el colegio Hermanas Esclavas por la mañana, es empleada municipal por la tarde y coordinadora de hockey infantil de Jockey) y clases de inglés por la noche. Esto último le sirve mucho para dominar el lenguaje técnico en el arbitraje, que es un simple hobby. “No me da dinero, pero sí el placer y la satisfacción de impartir justicia con el conocimiento de las reglas. Además, me permitió conocer lugares hermosos, como Nueva Zelanda o Japón”, explica Villafañe desde Santiago de Chile.

Allí llegó el fin de semana desde Tucumán junto a “Vicky”. El contexto pandémico se refleja en medidas estrictas, cuenta. “Nos preparamos durante dos meses con reuniones virtuales programadas por los managers, con análisis de video diarios y debates. Se bajaron muchos árbitros por covid. Por eso, llegamos al hotel y nos tuvieron aislados a todos un día hasta tener resultados de los tests. Nos hisopan cada dos o tres días, y tenemos prohibido salir. Ni a la farmacia, si necesitamos algo lo pedimos por delivery. Tenemos un lugar exclusivo para nosotros, no compartimos con nadie del hotel. Es todo super estricto, y siempre debemos estar preparados porque en cualquier momento te puede llegar un correo con tu designación para un partido”.