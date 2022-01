La revancha de Lewandowski

Al final hubo revancha para Robert Lewandowski: despojado por Lionel Messi de lo que pudo ser su primer Balón de Oro, el polaco se desquitó ganándole el The Best, el equivalente que otorga la FIFA a los mejores de la temporada, en este caso al Mejor Jugador.

La gran diferencia fue que esta vez no estuvieron sentados uno al lado del otro: la entrega de la mayoría de los premios se hizo de manera virtual. Y precisamente por eso, antes del anuncio oficial ya se podía inferir que esta vez el goleador de Bayern Munich iba a triunfar sobre el de PSG: al momento del anuncio, en la pantalla aparecía Lewandowski con un traje negro impecable junto a un Messi de entrecasa y una foto del egipcio Mohamed Salah. Cabe destacar el gesto de Messi: después de todo lo que se habló tras su séptimo Balón de Oro y de las tergiversadas declaraciones del polaco sobre su discurso, participó de la transmisión a pesar de saber que no era el ganador. Ausente Salah, sin Messi el polaco hubiera estado solo en esa ficción de suspenso.

El resultado de The Best, contradictorio al del Balón de Oro, reavivó la polémica sobre quién es el mejor jugador del mundo. Algunos dicen que Messi juega en otra liga y que Lewandowski solo es un gran delantero, mientras que otros opinan que el nivel del polaco ha sido superior en las últimas dos temporadas, y hasta el propio Lionel reconoció que en 2020, él debió recibir el Balón de Oro que no se entregó por la pandemia.

Sea como sea, Lewandowski se hizo con el galardón por segunda vez consecutiva en su carrera, igualando a Cristiano Ronaldo. De esta manera, Messi se convirtió no solo en el jugador con más segundos puestos en The Best, sino también en el primer ganador del Balón de Oro que no suma, en el mismo año, el trofeo de mejor jugador para la FIFA. Hasta aquí, la repetición se había dado en los casos de Cristiano (2016 y 2017), Luka Modric (2018) y el propio Messi (2019).

Argumentos

Los méritos del artillero polaco para lograr el premio son indiscutibles. A lo largo de 2021, con Bayern Munich conquistó cuatro títulos: la Bundesliga, la Supercopa Alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, logró la Bota de Oro con 41 goles en la liga alemana, marca con la que incluso superó el record de 40 goles del legendario Gerd Müller.

La efectividad goleadora puede haber resultado crucial en la votación: Messi disputó 57 partidos y marcó 43 goles, mientras que Lewandowski jugó 44 encuentros y anotó 51 tantos, con un promedio de gol de 1,16. En el apartado de las asistencias gana el rosarino: realizó 17 en la temporada, frente a las ocho del polaco. La obtención de la Copa América y la Copa del Rey no fueron argumentos sólidos para consolidar el doblete de Messi.

La elección tuvo en cuenta el aporte de directores técnicos y capitanes de seleccionados nacionales, periodistas y aficionados que emitieron su voto por medio de la página oficial de The Best.

Al margen de ello, sigue siendo tema de debate los criterios que se utilizan para otorgar esta clase de distinciones, donde se mezcla lo objetivo con lo subjetivo. Surgen preguntas como: ¿la cantidad de goles define al mejor del mundo? ¿Hasta qué punto influyen los títulos logrados durante una temporada? ¿Cómo pesa la imagen y el marketing de un jugador a la hora de tomar esta decisión? ¿Es más importante hacer goles o crear juego? Cuestiones que seguramente seguirán dando pie a encendidas discusiones en cualquier charla de fútbol.

HOMBRE RÉCORD. Cristiano Ronaldo, el mayor goleador a nivel selección.

Los mejores

- El premio Puskás al mejor gol fue para Erik Lamela con su genial rabona ante Arsenal.



- La española Alexia Putellas firmó su doblete (Balón de Oro y The Best) como mejor jugadora.



- Thomas Tuchel (Chelsea) fue elegido como mejor entrenador.



- Emma Hayes, DT del plantel femenino del Chelsea, fue nombrada mejor entrenadora.



- El premio al Fair Play fue para la selección de Dinamarca, por el incidente de Christian Eriksen durante la Eurocopa 2020.



- Cristiano Ronaldo recibió un reconocimiento por ser el nuevo máximo goleador de selecciones, con 115 tantos.



- El senegalés Edouard Mendy fue elegido Mejor Arquero y la chilena Christiane Endler como Mejor Arquera.



- El 11 ideal: Donnarumma; Alaba, Rúben Dias, Bonucci; Jorginho, Kanté, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski y Messi.