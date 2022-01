Carmen Barbieri contrajo covid-19 por segunda vez: "casi me muero cuando vi el positivo"

Por segunda vez en menos de un año, Carmen Barbieri confirmó que dio positivo para coronavirus y se encuentra aislada.

La noticia fue confirmada por Sebastián Pampito Perelló Aciar y Estefi Berardi panelistas de Mañanísima, ciclo que conduce Barbieri.

"Carmen dio positivo de covid. Nos enteramos anoche. Ella se sentía mal de la garganta, pero estaba bien", comenzó diciendo el periodista. Y agregó: "Ella está bien, prácticamente sin síntomas. Está un poquito cansada y con molestia en la garganta. Está aislada".

"Casi me muero cuando vi el positivo. Me agarró un ataque porque me da miedo. Yo estuve al borde de la muerte, tan mal. Esta vez me agarró como una gripe, me duele la cabeza, la garganta, tengo 37.5 de fiebre, me duele todo el cuerpo, un poquito de tos, estoy floja, mareada y transpiro mucho, como una gripe fuerte", continúo.

Minutos después, la artista se comunicó y contó cómo transita la enfermedad. "El sábado no me sentía bien, transpiraba muchísimo, pero hacía tanto calor que pensé que era eso. Aparte estaba disfónica y pensé que era el aire acondicionado. El domingo ya me sentía peor y Eugenia (nuestra productora) me mando que me hisopen. Nunca pensé que iba a ser Ómicron, no lo imaginé", indicó.

Por último, Barbieri destacó que gracias a la vacunación transita la enfermedad de forma leve. "Gracias a las tres vacunas me agarró más leve. Anoche no lo quise llamar a mi médico porque dije: ‘A ver si me manda una ambulancia y me quiere internar’. No porque esté grave, sino para hacerme un chequeo general. Ahora voy a hablar con él, vamos a ver qué decide", sostuvo.