"En bares y restaurantes no están pidiendo el pase sanitario", se lamentaron en el Siprosa

“Lamentablemente, en bares y restaurantes no se está pidiendo el pase sanitario”, dijo hoy Miguel Ferre Contreras. El secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) afirmó que en los locales gastronómicos no piden este documento “por miedo a que disminuya la demanda y el consumo”, lo que le llamaba la atención en medio de la tercera ola de covid-19.

“Me parece que es errado no pedir”, afirmó en una entrevista con “BUEN DÍA VERANO”, el magazine informativo de LG Play. “Si yo fuera a un lugar y no me pidieran el pase sanitario, no me quedaría porque sentiría que es un lugar que no me está cuidando”.

Pese a esa conducta de los privados, el médico destacó el porcentaje de vacunación en Tucumán. “Hoy vamos a superar las 500.000 dosis aplicadas desde la implementación del pase sanitario. Eso nos ha permitido disparar mucho el porcentaje de cobertura de las segundas dosis, que era el principal objetivo; veíamos que países que tenían una cobertura arriba del 75%, no habían tenido tensión sobre la internación y habían podido evitar la enfermedad grave y la mortalidad elevada. Hemos llegado al 76% y creo que hoy alcanzaremos al 77%. Ahora, el objetivo es que la población se coloque la dosis de refuerzo que se está viendo que es la que te protege contra la enfermedad grave, la muerte en el caso de la variante Ómicron”, indicó.

Ferre Contreras habló también sobre el uso de la Ivermectina en el tratamiento de pacientes con coronavirus, sobre los nuevos criterios para hisopar y el avance del programa de vacunación, entre otros temas.