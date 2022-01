Por el virus, vivirán la fama de “This is us” en Yerba Buena

Cada vez que alguien envía una foto por el celular o inicia una videollamada desde cualquier aplicación está haciendo uso del algoritmo que Nasir Ahmed (1940, Bangalore, India) descubrió en los años 70. Este hallazgo había permanecido en los márgenes del mundillo de los científicos de la computación hasta que llegó la pandemia y la serie popularísima “This is us” decidió rendir tributo al padre de la fórmula que permite que millones de seres humanos se comuniquen y permanezcan juntos, pese a la distancia física y a las medidas de distanciamiento social. Es el mismo coronavirus que “resolvió” que Ahmed y su esposa oriunda de Monteros (1940), la doctora en Letras y ensayista, Socorro Esther del Valle Pariente, “Queli”, emprendieran una última mudanza y se establecieran como vecinos de Yerba Buena. A contramano de los argentinos que sueñan con irse, los Ahmed Pariente vivirán su momento de máxima fama en Tucumán.

El reconocimiento los emociona, pero, también, los abruma y a los 81 años dicen que ya no darán entrevistas (se informa por separado). Por suerte hay espacio para una conversación más en el departamento que el matrimonio habita en la zona de la avenida Perón. Las paredes pobladas de fotos, de recuerdos y de las obras de arte de “Queli”, así como la exposición de sus tejidos y de las múltiples traducciones que recibieron las publicaciones de Ahmed, prueban que la pareja habla en serio cuando dice que allí va a quedarse. Por delante sólo les queda un viaje más a su anterior punto de residencia en La Jolla (San Diego, California) para completar el cambio de domicilio.

“Aquí hay un buen ambiente para ancianos como nosotros dos. Tenemos familiares, muchos sobrinos y eso nos da seguridad en este momento de la vida”, explica Ahmed, doctor e ingeniero electricista, con un acento bajito y muy claro. Este “genio”, como lo define su cónyuge, aprendió el español fundamentalmente a partir de escucharla a ella, quien durante el diálogo se muestra sorprendida por su soltura. “Estoy impresionada... ¡nunca te oí hablar con tanta fluidez!”, exclama Pariente con la espontaneidad que la caracteriza.

El matrimonio tiene un hijo, Michael Pariente (usa el apellido de la madre), que ejerce la abogacía en Las Vegas (Nevada). La familia, como es usual en los Estados Unidos, se junta poco. Y, según “Queli”, el aislamiento se acentuó muchísimo más con la covid-19. Ella y su marido de hecho regresaron el año pasado a La Jolla, y constataron que ya no pertenecían a esa ciudad.

“Me sentía culpable por haberlo traído (a Tucumán a finales de 2019, donde los agarró el confinamiento estricto), pero, cuando llegamos allá, a San Diego, encontramos una desolación increíble, peor que la de aquí. Teníamos unos amigos de Mar del Plata, que eran los únicos que vivían cerca del departamento y con quienes nos reuníamos los domingos en La Jolla. Ahí nos dimos con que los dos habían muerto por covid”, relata la monteriza.

Este matrimonio célebre, que, según su criterio, fue muy bien representado en el episodio 8 de la quinta temporada de “This is us” -salvo por el detalle de que Pariente no fuma-, no dudó en rehacer las valijas y volver al Norte argentino, ahora de manera indefinida, para estar con los amigos y el familión de ella. Esto que a simple vista luce como una decisión temeraria se ajusta a la perfección con el espíritu de la pareja. Mucho antes de que la ficción de Dan Fogelman los catapultara al estrellato a propósito de la Transformada Coseno Discreta (DCT, por la sigla en inglés), tal el nombre del algoritmo, ellos habían publicado su historia, “Queli y Nasir, vidas paralelas en el espacio curvo” (2018), con la participación de Jorge G. H. Perera.

Los cónyuges se conocieron de la manera menos esperada, en Albuquerque, cuando él hacía su maestría y ella cursaba un programa de intercambio en la Universidad de Nuevo México. El azar los reunió: Ahmed llegó por la sugerencia de unos vecinos de su familia india -su primer plan era Washington- mientras que ella aterrizó allí por pura decisión de la organización puesto que, al momento de consignar un destino, marcó no preference (“sin preferencia”).

Ya en Nuevo México coincidieron en una fiesta de bienvenida para estudiantes extranjeros, hace 60 años, y... flechazo a primera vista, como lo cuenta la entrevista de Roberto Espinosa que este diario publicó en la edición del 27 de febrero de 2021. La mamá de Pariente, Luisa Delfina Agote, logró que su hija retornara a Tucumán para concluir los estudios, cosa que ella hizo en el Instituto San Miguel. Luego Ahmed se embarcó en una odisea aérea para visitar a su novia en Monteros. Cuando “Queli”, la menor de 10 hermanos, quiso volver a los Estados Unidos, Agote la interrogó: “¿cómo te vas a ir soltera?”. Así fue que se casaron por poder en Tucumán, el 11 de enero de 1965. La semana pasada festejaron los 57 años del primer enlace porque, por cuestiones burocráticas, dieron el “sí” cuatro veces en total. Pareciera que el secreto para permanecer unidos es conservar la mutua admiración.

El matrimonio se mudó en numerosas ocasiones por las necesidades académicas de Ahmed. Si algo los define es el haber seguido las corazonadas. Primero para abandonar sus países en busca de perfeccionamiento intelectual; después, para apostar por el amor; luego, para desarrollar una innovación que parecía ciencia ficción en su época y, por último, para definir que la mejor forma de pasar la vejez es junto a los afectos. Es cierto que un hijo quedó lejos, pero Ahmed dice, con conocimiento de causa, que permanecen conectados gracias el teléfono y, claro, a su algoritmo. Aunque su vida de perfil bajo cambió tras la aparición en “This is us”, el matrimonio ve pasar el éxito como si fuera ajeno tan enfrascado está en el anhelo de refugiarse del coronavirus entre las bondades de Yerba Buena.





