Antecedentes y polémicas de la carrera de "Nole"

2015: agresiones verbales

Uno de los primeros escándalos protagonizado por el serbio fue en la final de Miami Open 2015 ante Andy Murray. Tras un match parejo, ‘Nole’ se descargó con gritos y gestos de mal gusto contra un recogepelotas. De igual manera, durante el mismo encuentro, cuando el público festejó un punto del británico, Djokovic miró desafiante a las plateas y agredió verbalmente a quienes allí estaban.

2016: raqueta al aire

Jugando los cuartos de final de Roland Garros en 2016 frente a Thomas Berdych, arrojó su raqueta de manera violenta sin tener en cuenta quién estaba a su alrededor y, por poco, no impactó en un juez de línea.

2016: descalificado

Durante el ATP Tour Finals de 2016, en un partido frente a Dominic Thiem, los espectadores tuvieron que cargar con el mal humor del serbio y recibieron un pelotazo que, por suerte, no impactó en nadie. En la conferencia de prensa declaró: “¿me descalificaron? No, pudo haber sido grave si golpeaba a alguien del público. Pero no. También pudo haber nevado dentro del estadio, pero eso tampoco ocurrió”.

2018: vs. la hinchada de “Delpo”

En la final del US Open 2018, frente a Juan Martín Del Potro, el serbio se cruzó con insultos y gestos frente a la hinchada del tandilense, debido a que los argentinos festejaban cada punto que realizaba su compatriota, cuestión que molestaba a Novak.

2020: más agresiones verbales

Antes del cierre total de 2020, en la final del Australia Open frente a Dominic Thiem, la tensión entre el público y el serbio crecía. Alterado, agredió verbalmente a la tribuna. A pesar de esta situación, los espectadores lo aplaudieron cuando alzó el trofeo por octava vez.

2020: postura anti vacuna

A su vez, en un Facebook Live realizado en abril de 2020, ‘Nole’ fue consultado sobre la posibilidad de vacunarse, dejando su postura muy clara. “Personalmente, yo me opongo a la vacunación y no quisiera ser forzado por alguien a ser vacunado para poder estar en condiciones de poder viajar”, declaró. Este fue su primer indicio de su política anti vacuna.

2020: escándalo del Adria Tour

Durante junio, Djokovic era el encargado de organizar el Adria Tour, evento que terminó en un desastre sanitario debido al número de contagiados que provocó. Esto fue producto de la presencia de 5.000 espectadores en las tribunas, sin barbijo ni protocolos. Tras esta situación, “Nole” declaró: “todo lo que hicimos en el último mes lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras”. Pocos días después, él y su esposa, Jelena Ristic, habían contraído la covid-19.

2020: descalificado del US Open

En septiembre, fue descalificado del US Open por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea. El serbio había lanzado con su raqueta la pelota que tenía en la mano hacia la pared del fondo, pero la bola golpeó la garganta de la colegiada que cayó al suelo y debió ser asistida por los médicos.

2021: incidente en los JJ.OO.

Cuando disputaba los Juegos Olímpicos de Tokio, en el encuentro frente al español Pablo Carreño, Novak revoleó su raqueta a las tribunas, que terminó destrozando contra la red y la superficie de la cancha. Tras perder el bronce, decidió plantar a su pareja de dobles mixto, Nina Stojanovic, alegando dolores de hombro.

2021-2022: un escándalo en capítulos

En diciembre del año pasado empezaron a desencadenarse los hechos que llevaron, finalmente, en la jornada de ayer, a la deportación del tenista serbio de territorio australiano.