Djokovic: "Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal"

Luego que la Justicia de Australia rechazará la apelación de Novak Djokovic y decidiera mantener la decisión del Gobierno de cancelar el visado, el serbio emitió un comunicado en el que aseguró que acepta el fallo, pero admitió que se encuentra "extremadamente decepcionado".

"Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del Ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto", afirmó Nole. Y agregó: "respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación mi salida del país".

El tenista aseguró además que no se sintió cómodo siendo el centro de las críticas desde su arribo a Melbourne. "Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego. Me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme, antes de hacer más comentarios", sostuvo.

"Me gustaría desear a los jugadores, oficiales, personal, voluntarios y aficionados todo lo mejor para el torneo. Finalmente, quiero agradecer a mi familia, amigos, equipo, fanáticos y mis compatriotas serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fuente de fortaleza para mí", finalizó.