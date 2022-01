Covid-19 en Tucumán: Arduo trabajo sanitario en la Terminal de Ómnibus

La terminal de ómnibus de Tucumán viene experimentando una gran concurrencia de turistas, que comenzó desde los últimos días de diciembre y se acentuó en esta quincena de enero. El movimiento no cesa, y el escenario es de multitud: colectivos que llegan a toda hora y en todo momento a las plataformas, jóvenes turistas buscando descanso en el suelo, al tiempo que cuidan sus pertenencias y personas buscando alivio del calor en el interior del espacio público.

Los contagios por coronavirus van en escalada en todo el país, pero al parecer no constituyen un impedimento para los turistas a la hora de planificar sus viajes. Si bien por la coyuntura ningún plan a futuro es de fiar, desde las agencias de viajes brindan la posibilidad de cancelar o posponer. Se informó que hubo muy pocas cancelaciones y que en el caso de que el pasajero quiera hacer la devolución del boleto porque no realizará el viaje, se le retribuye por sistema el monto pero no en su totalidad de costo, sino con una retención.

Escapando del agobiante calor norteño, los tucumanos buscan alivio en la costa. Como destino principal por excelencia eligen en primer lugar, Mar del Plata y en segundo lugar, Córdoba. Un dato no menor es que MDQ venía marcando récords de contagios en los últimos días, sin embargo los hoteleros y las inmobiliarias coincidieron en que ese “boom” de casos no afectó al turismo en lo absoluto.

Las personas que más ingresan a Tucumán a través de los “tours” turísticos provienen de Buenos Aires y desde el centro de control sanitario remarcaron que es a esos pasajeros a los que les prestan especial atención. “Todos los colectivos que ingresan a la provincia se los registra, se les pide el carnet de vacunación a los pasajeros y en el caso contrario se los hisopa. Más que nada estamos concentrados en lo que es Córdoba y Buenos Aires que son los lugares que hay mayor concentración de turistas, y por ende, mayor flujo de circulación comunitaria”, detalló Patricio, trabajador del centro de control sanitario.

NOTABLE AFLUENCIA. Un gran movimiento se observa en la Terminal.

Además, remarcaron que a pesar de los últimos cambios comunicados por el Ministerio de Salud de la provincia en lo que respecta a las medidas de aislamiento y testeos, continúan manteniéndose los mismos controles de rutina desde que se instaló la carpa de control, esto es: les solicitan el DNI junto con el carnet de vacunación y en el caso de declarar algún tipo de sintomatología, se procede a realizarles un hisopado. En el caso que el resultado arroje positivo, por nexo, se los considera a todos los viajantes positivos y se recomienda aislarlos al tiempo que se les realiza un seguimiento en caso de presentar síntomas con el correr de los días. “Todo micro que llegue de Buenos Aires se los controla más, se hacen test al azar o a las personas con síntomas”, aclara.

En este sentido, Amanda, quien aguardaba que su esposo aborde el micro con destino a Córdoba, contó a LA GACETA que la empresa de viajes les solicita DNI, PCR con resultado negativo y declaración jurada.

“Para el regreso, también hay que realizar el PCR allá y presentarlo antes de subir al colectivo, al llegar a Tucumán se pasa por la carpa sanitaria, se chequea que no tengan síntomas, les hanen oler vinagre y otras cosas y piden todos los papeles. Después se puede salir y hacer cola para retirar el equipaje”, relató. Con respecto al carnet de vacunación, Amanda contó que al momento de viajar sí le solicitaron tener completo el esquema primario de vacunación (con las dos primeras dosis).

RECAMBIO. Algunos turistas llegan a Tucumán, otros parten.

Sin embargo, desde la empresa de viajes Flecha Bus afirmaron que por el momento en transporte de pasajeros terrestre sólo están solicitando DNI y el boleto para viajar, no obstante se les recomienda que tengan las dosis de las vacunas y que lleven los certificados correspondientes por cualquier eventualidad. Aclaran que todos pueden viajar porque desde la empresa no están solicitando la obligatoriedad de la vacunación, pero sí la recomiendan.

Tanto los micros que ingresan a la terminal como los que parten tienen como destino Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires. Recientemente aumentó la demanda hacia Jujuy y Salta, más específicamente hacia Tilcara y Humahuaca. Las agencias de viajes sostienen que no hay diferencia entre el flujo de gente durante la semana y los fines de semana; en una empresa, por ejemplo, por día parten aproximadamente cinco servicios completos, y en algunas ocasiones requieren de refuerzos. Se estima que en la segunda quincena de enero y en febrero continúe la masividad de viajantes en las terminales de ómnibus.

(Producción Periodística, Graciela Di Vico)