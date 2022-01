Australia abre puertas en medio de las polémicas

Los días previos al comienzo del Abierto de Australia no fueron ni tranquilos ni felices, debido al caso que involucró a Novak Djokovic, que llegó al país sin la vacunación contra la covid-19 exigida por las autoridades. Por cierto, la situación generó una polémica mundial, la cual alcanzó incluso a sus colegas, varios de los cuales reclamaron que se les preste atención también a lo deportivo, más allá del innegable valor de la cuestión sanitaria.

Así las cosas, desde las 21 de hoy comenzarán a jugarse los primeros partidos del primer Grand Slam de tenis del año. Y serán varios los argentinos que probarán suerte en las canchas del complejo de Melbourne. Al cierre de esta edición todavía no se habían difundido los horarios de los partidos de primera ronda de los “legionarios”. Varios de los juegos se podrán ver por Espn 2 y por Espn 3.

Los partidos con argentinos son estos:

Sebastián Báez vs. Ramos Viñolas (España); Facundo Bagnis vs. Christian Garín; Federico Delbonis vs. Alex Bolt (EE.UU.); Tomás Etcheverry vs. Pablo Carreño Busta (España); Juan Manuel Cerundolo vs. Tomas Machac (República Checa); Federico Coria vs. Gael Monfils (Francia); Diego Schwartzman vs. Filip Krajinovic (Serbia); Marco Trungellitti vs. Frances Tiafoe (EE.UU.)

Djokovic, que busca su título de Grand Slam N° 21 para despegarse del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, fue incluido en el sorteo y debería debutar ante su compatriota Miomir Kecmanovic.

Detrás del serbio, los siguientes preclasificados son el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev.

Desde 2004, se torneo se convirtió en un campo de batalla para los “tres grandes”. Djokovic lo ganó en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Federer en 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018. Y Nadal en 2009. El ruso Marat Safin (2005) y el suizo Stan Wawrinka (2014) son los únicos que pudieron “entrometerse”.