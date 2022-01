X Rugby: Una versión sin haches, pero con la misma esencia

El año que viene, el rugby cumplirá su bicentenario, de acuerdo a la leyenda que le atribuye a William Webb Ellis su invención de manera accidental en un colegio de la ciudad de Rugby, en Inglaterra. Con el correr de los años, la disciplina fue sufriendo mutaciones y modificaciones en su forma de disputa y en su reglamento, siempre en busca de mayor dinámica de juego y seguridad de los jugadores. Su modalidad principal de juego, el rugby a secas, es el de 15 contra 15 (ocho forwards y siete backs), aunque también ha cobrado importancia el Seven, la modalidad reducida de siete jugadores, que es la que se practica a nivel olímpico desde 2016 (el primer partido oficial de seven data de 1973, en un torneo internacional disputado en Murrayfield, Escocia.

Con la idea de hacer del rugby un juego aún más entretenido, dinámico, atrapante y emocionante, el inglés Ben Ryan (ex entrenador de los seleccionados de seven de Inglaterra y Fiji) propuso introducir el Rugby X (que no significa 10 contra 10, si se remite al numero romano como en el rugby XV). En octubre de 2019 (si bien ya se venía desarrollando unos años antes), se disputó en forma oficial el primer torneo internacional de Rugby X, también en Inglaterra. En esa ocasión se jugó cinco contra cinco. Como dato curioso, el primer campeón de esta nueva vertiente fue Argentina, que le ganó en la final a Irlanda por 25 a 15.

DIFUSIÓN. Hoy se jugará en Los Sauces (San Pedro) un torneo de esta modalidad.

Cómo se juega

El Rugby X, dependiendo de cómo los organizadores lo quieran hacer disputar, se puede jugar de entre cinco a siete jugadores por lado. La gran diferencia que lo separa del seven y del XV es que aquí no hay haches: los tries se anotan apoyando la pelota en el ingoal, pero no se patean penales, conversiones ni drops.

Además, en los line out hay un jugador de cada equipo en cada línea de banda, que habilitará rápido a sus compañeros de adentro para darle continuidad al juego. Los tackles son de uno contra uno y en el ruck solo puede participar un jugador. El tiempo de juego, dependiendo de la organización, pueden ser dos de cinco minutos cada uno (sin descanso) o uno solo de 10. Otra particularidad es que el X Rugby tiene cierta familiaridad con el beach rugby (rugby de playa) en su forma de juego, pero con la diferencia de que éste que se juega en la arena, en un terreno un poco más chico (31 por 25 metros) y se suma de a un punto.

Rugby X en Tucumán

En Tucumán, el X Rugby se practica desde 2017; de hecho, fue la primera provincia del país en hacerlo. Para entenderlo mejor, José Rubino, Oficial de Desarrollo de la URT, comentó que “es una herramienta muy buena para ir introduciéndose en el rugby porque, como sabemos, para poder jugar un partido de 15 se necesita cubrir posiciones específicas. Con esta modalidad, es más fácil entrar al juego de contacto”.

Esta variante ayudó mucho al crecimiento del rugby femenino, en especial el juvenil, que de 160 jugadoras pasó a 360 en 2021. Además, sirvió en gran medida a que los llamados equipos “emergentes” comenzaran a tener juego de contacto.

“El Rugby X tiene dos posibilidades: una, sirve para que los clubes que recién se inician, con pocos jugadores fichados, puedan adentrarse en el mundo del rugby. A su vez, los clubes ya desarrollados pueden implementarlo como forma de seguir en movimiento fuera de temporada. También es ideal para jugadores que abandonaron la práctica activa y requieren de un juego menos exigente, pero sin perder la esencia”, dijo Rubino. “Rugby X no solo sirve para que los jugadores comiencen a familiriarizarse con el deporte de la ovalada, sino también para que sea más fácil de enseñar y arbitrar, porque cuanto menos situaciones de contacto haya, más sencillo de dirigir resulta”, redondeó Rubino.