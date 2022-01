Los equipos de la Liga Profesional, en la búsqueda de jerarquía

Aunque la situación económica diste de ser la ideal, reforzarse es una necesidad ineludible de los clubes, sobre todo de aquellos qué más bajas vayan a sufrir de cara a la vuelta del fútbol oficial a partir del 11 de febrero.

Hasta el momento, en Boca no ha firmado nadie. Sí existen negociaciones muy avanzadas sobre varios nombres, como el de Darío Benedetto, el que más ilusiona a los hinchas. Olympique de Marsella dio el visto bueno al acuerdo que ya existía entre el jugador y el “Xeneize”, por lo que el regreso de “Pipa” es casi un hecho. Lo mismo con Nicolás Figal: el defensor ya espera en Ezeiza que Inter Miami y su nuevo club sellen el pacto para sumarse a la pretemporada. La opción de Ángel Romero, que parecía caída, sigue latente: el paraguayo todavía no ha definido si se irá al exterior. Y si bien se cayó lo de Cristian Pavón a Cruz Azul, el “Xeneize” de todas maneras hará un nuevo intento por repatriar a Pol Fernández, quien también es pretendido por Atlético Mineiro. Dinamo de Moscú se bajó de la negociación por Sebastián Villa, quien se quedaría en el club. Los casos de Walter Bou, Ramón Ábila y Mateo Retegui son pura incertidumbre. En principio, Battaglia no los tendría en cuenta para esta temporada, pero al no recibir ofertas estarán bajo observación.

INTERÉS. River no pierde las esperanzas de fichar al lateral Fabricio Bustos, de Independiente. archivo

En la vereda del frente, River incorporó a Emmanuel Mammana, Leandro González Pires y Tomás Pochettino. También sumará a Juan Fernando Quintero, quien tras llegar de China confirmó que “en las próximas horas” estará bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. El ‘Millonario’ insiste por el lateral de Independiente, Fabricio Bustos, y el delantero del New York City, Valentín Castellanos. La joya argentina Julián Álvarez sigue siendo pretendido desde Europa, pero desde Núñez tienen fe de que contarán con él para la próxima temporada. Entre las bajas están las de Agustín Fontana (se fue a Defensa y Justicia) y muy probablemente las de Federico Girotti, Carlos Auzqui y Cristian Ferreira.

En Avellaneda, los panoramas están contrapuestos. Por el lado de Independiente, el nuevo DT Eduardo Domínguez ya tuvo su primera mala noticia: el capitán Silvio Romero fue cedido a préstamo con opción de compra a Fortaleza, de Brasil. Al “Rojo”, afectado por deudas, eligió desprenderse de su goleador para sacarse al salario más alto del plantel.

¿Y AHORA? Independiente dejó ir a su goleador, Silvio Romero. Quiere a Gigliotti para suplirlo. archivo

Para reemplazarlo, desde la dirigencia apuntan a un viejo conocido: Emmanuel Gigliotti, quien está libre. La operación de retener a Fabricio Bustos se vuelve cada vez más complicada por la presión que ejerce River. No son todas malas para Domínguez: el arquero Sebastián Sosa renovó con el “Rojo”.

La “Academia” busca jerarquizar su mediocampo. Santiago Cáseres, proveniente del Villareal, parece ser la pieza clave para el circuito de juego del DT Fernando Gago, que ya cuenta con el talento del colombiano Edwin Cardona. Mientras tanto, Tomás Chancalay se quedará en Avellaneda porque Racing desembolsó el 50% del pase a Colón. Por último, la gran baja de este mercado de pases fue la de Lisandro López, quien emigró a Sarmiento de Junín.

APUESTA. Racing tiene esperanzas de juego con la llegada del colombiano Edwin Cardona.

San Lorenzo busca incorporar a Ricardo Centurión, quien no tiene lugar en Vélez. Además, confirmó la incorporación del delantero Adam Bareiro. Otro apuntado fue José Paradela, pero desde River desestimaron la opción de transferencia.

Por último, Colón (campeón defensor) ya tiene de regreso a la figura de su título 2021: el tucumano Luis Miguel Rodríguez. El DT Julio Falcioni también contará con Brian Fernández y Juan Manuel Sánchez Miño.

Endeudado

Franco Di Santo y Santiago Vergini abandonaron San Lorenzo por falta de pago. El mismo camino siguió Lucas Menossi, que decidió no volver a la institución de Boedo.



El caso Farías

La novela por Facundo Farías va llegando a su final. Tras los vaivenes entre River y Boca, todo indicaría que el delantero continuará jugando en Colón un tiempo más.